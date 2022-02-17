兩餸飯原條倉魚「40蚊有找」　網民哄動求地址：大到盒都冚唔埋

本港第五波疫情持續惡化，食肆自1月7日起被規定禁晚市堂食，兩餸飯成「無飯家庭」的恩物。網上流傳1張兩餸飯盒照片，其中一餸是1條「大過個盒」的原條倉魚，發帖者透露此飯盒售價「40蚊有找」，因而引起網民哄動，紛紛留言求店舖地址「朝聖」。



網上流傳1張兩餸飯盒照片，其中一餸是1條「大過個盒」的原條倉魚，發帖者透露此飯盒售價「40蚊有找」，因而引起網民哄動。（FB「扮工室Online」圖片）

多個Facebook群組包括「扮工室Online」近日流傳1張照片，只見飯盒內分別有疑似咖喱雞和1條倉魚，而倉魚比飯盒還要大，魚尾都要伸出盒外。發帖者表示此兩餸飯盒約售40元，「大家覺得抵食嗎？」。

不少網民看過照片都直呼「誇張」，認為非常實惠，「條魚就算急凍嘅都廿蚊條」、「條魚生猛到好似想跳出嚟咁」，又大讚良心店，紛紛查詢地址，「又要買，又要整理清洗，又要調味，去邊度買？平靚正」、「買兩餸飯好過煮喎」。

不過有人就質疑樓主是否自行加料，「成條食人倉就咁掟落去」、「蓋都冚唔埋喎，點信啊？」，惟隨即引起不少網民反駁，稱曾在旺角、大埔等地區都買過類似兩餸飯，相信是真有其事，「真係38蚊，28蚊兩餸，倉魚加10蚊」。

有網民就指雖然「抵買」，惟飯盒賣相欠奉，味道亦似乎一般，「可唔可以加兩蚊加個盒，咁撈埋點食」、「見到都唔開胃」。

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