檢測等5天未有結果無法上班　打工仔求救：等住開工！網民教咁做

本港疫情數字幾何級上升，大批市民要強制檢測，部份公司亦要求員工提供陰性檢測結果才可上班。有打工仔就在網上發文慨嘆，指自己檢測後等待5天仍未收到檢測結果，無法上班，引來不少網民共鳴，有網民建議他先檢查自己有否收到檢測短訊、上網查看有否檢測紀錄，亦有網民建議樓主若有時間可再檢測，「驚佢miss咗」。



本港疫情數字幾何級上升，大批市民要強制檢測。（資料圖片）

有打工仔於Facebook群組「西環變幻時」發帖，指自己檢測等已等待5天仍未有結果，無法上班，「等5日都收唔到結果，真係等住開工架，我知畀240（自費檢測）快，不過畀埋佢真係要食風」，求問網民如何處理，「最衰就係等咗咁多日，畀又唔係唔畀又唔係」。

帖文引來不少網民共鳴，留言「屋企人都等咗107個鐘」、「我朋友等咗4日收到陽性報告，收到嗰陣已經退咗燒，得返輕微喉嚨痛咳，只係唔知佢一家人而家點好」、「石塘咀再驗我父母隔天就收到，我去愛丁堡流動車差唔多7X幾小時」、「焗住開工嘅話要畀（自費檢測）都冇辦法」。

之前強制檢測各區都有大批居民要排長龍等檢測▼▼▼

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亦有網民建議樓主檢查自己有否收到確認檢測的短信，或直接上網查看自己有否檢測紀錄。另網民建議樓主有時間可以再檢測，「驚佢miss咗」。

樓主之後再回應網民，指其公司要求72小時內的陰性檢測結果，否則無法上班，「我就係冇得等，過咗72小時公司唔接受，所以今日唯有240（自費檢測）」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。