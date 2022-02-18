民居冒濃煙嚇壞街坊　消防到場見全屋煙霧彌漫　戶主用錯鍋打邊爐

打邊爐最緊要個爐，但鍋一樣重要！山西運城最近有居民報警，稱見到鄰居家中不停冒煙。消防趕到現場是發現單位內煙霧彌漫，戶主置身濃霧站在1個正在噴火的銅子旁，解釋自己想吃銅火鍋，便在廚房用木材生火，沒想到這麼大煙。消防連忙將銅鍋移至樓梯口通風，並告訴戶主銅鍋應用木炭而非木材。網民笑言戶主這樣不是在涮火鍋，是在「涮自己」，又揶揄他吃飽前會先一氧化碳中毒。



內地有男子家中冒出濃煙鄰居報警，消防到場發現他在做火鍋。（微博影片截圖）

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內地消防在微博分享趣聞，山西運城最近有民居的廚房不停冒出濃糧煙，鄰居發現後報警。消防趕到現場發現，原來是戶主人就在廚房，說他只是想吃頓火鍋。從影片所見，整間屋充滿濃煙，廚房內白茫茫一片，依稀見到戶主身影，但他身旁卻有個正在噴火的鍋子。

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戶主笑笑口說想在家吃銅火鍋，消防員急忙叫他馬上把燃氣關掉，戶主說不是燃氣，並用碗封住了鍋頂。他解釋最近想到可以在廚房用木材生火，吃個銅火鍋解解饞，銅鍋旁還放住火鍋料，還以為開抽油煙機就足夠把煙抽走。消防員在將鍋子拿到樓梯口待火勢熄滅冷卻，提醒銅鍋要用木炭，使用時要注意通風。

網民笑言消防到場時戶主才醒覺要熄火，他的家「不著火也可能一氧化碳中毒」，質疑為何戶主會想在濃煙下吃火鍋，「消防員應該留下來，指導一下怎麼涮火鍋吃「這是準備涮自己」。有留言大讚他的鄰居做得好，又建議戶主應該改買用電的銅鍋。

（綜合）

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