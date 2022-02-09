外傭初步確診無病徵　2歲仔發燒有肺花　港媽心痛：唔想阿仔有事

消息指今日（9日）確診宗數突破1000大關至1161宗，初步確診亦超過800宗。有港媽在討論區上發文，稱家中外傭初步確診，雖然自己與丈夫檢測呈陰性，但兒子發燒令她十分擔心，而且照肺後發現肺部有花，「做媽媽嘅就會明有幾心痛」。港媽遂發文建議網民，如果家中有外傭，可以考慮為她定期安排快速檢測，及早發現感染以便隔離。



有港媽指家中外傭初步確診，建議大家為家中外傭定期進行快速測試。（資料圖片，非當事人）

本港近日疫情嚴重，多區都出現等候檢測的人龍 ▼ ▼ ▼



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港媽在親子王國討論區上發文指「姐姐初步陽性」，「（佢）打咗2針復必泰，原本月尾第3針，所以佢冇咩病徵，只係有少少咳」，她擔心今日確診及初步確診人數太多，「（外傭）唔知仲要喺屋企等幾耐先入院」。

港媽表示，自己與丈夫檢測都呈陰性，只有2歲的兒子發燒，「等緊檢測」。她指過年前至今家中餸菜已經由夫婦親自購買或送貨，「新年得佢（指外傭）有出街」，感嘆「唉，我中咗唔緊要，唔想阿仔有事」。她又擔心如果兒子真的確診，「請問醫院有冇得陪床？小朋友入院要帶啲咩？而家得個等字，個人又亂」。

港媽及後於晚上留言，指現時姐姐因為沒有病徵而須回家等候衞生署安排，但兒子在醫院帳篷等候1天都未能離開，「個肺又花咗」，大嘆只要是媽媽的都會明白她有多心痛。她建議網民們如果家中有外傭，「建議大家都同姐姐定時定候做下快速測試，早啲發現早啲隔離，大家加油」。

港媽指兒子有發燒，肺有花，十分擔心。（GettyImages）

醫管局在去年3月曾表示，如果兒童與家長同時確診，「公立醫院會就病人的臨床情況進行評估，考慮安排有關病人入住同一負壓隔離病房」。如果只有兒童確診，「醫院也會在衞生防護中心同意及備有足夠隔離設施的情況下，按要求安排他們在醫院內陪伴確診子女」。

不少網民都祝福港媽，希望他們一家都可以平安無事，「希望BB無事」、「希望你個仔無事」。另外亦有人表示，即使姐姐首先病發，「唔一定佢係最先傳染者喎」，又指可能港媽及丈夫是隱性傳播或未病發，「點都好，做好衛生，跟醫生指示，好快好返」。

（親子王國）