慘過延期！婚禮場地做咗防疫酒店又唔准退訂　畀着你撻訂定照搞？

新冠肺炎疫情延燒了兩年多，不少人結婚受到影響，不是一延再延，就是賓客大減，一切從簡。台灣有對新人今年5月要辦婚宴，卻發現去年訂好的五星級酒店竟然轉型防疫旅館，新人大傻眼，酒店提供三種方案，不肯全額退回訂金。



原PO在PTT女孩板貼出悲慘遭遇，這對新人去年4月簽約訂好某間五星級酒店今年辦婚宴，去年9月聽說酒店轉型防疫旅館，立刻打去問情況，酒店當時回覆「防疫旅館隔年2月就結束，不影響5月婚宴」。

新人信以為真，直到近日到酒店談婚禮事宜，才被告知防疫旅館延到6月……

畀着你會撻訂定繼續喺嗰度舉行？（點圖閱讀原文全文及網民意見）▼▼▼

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酒店表示，辦婚禮沒問題，但無法提供前一天新娘房住宿，還給了一張住宿券當補償。原PO傻眼，除了無法住一天很麻煩，更重要的是「沒人想把婚禮辦在防疫旅館吧」，他們認為這是酒店政策造成，應該要退回訂金，但酒店只提供三個選項：續辦婚禮、延期婚禮、訂金轉消費三方案，但不願意退訂金。新人無奈表示，當初簽約時，並沒提到「會變成防疫旅館」，如果是因為疫情升級延後，那就沒話說，如今雙方家長聽到酒店變防疫旅館，都不知道還怎麼發喜帖邀約親友，新人面臨婚禮改地點，後續還有新秘、婚攝一堆問題，也沒打算求償，只是想要拿回訂金，但酒店還是不願意退。

PO文一出，網友一面倒，「好誇張，這幾年結婚的新人真是辛苦」、「好替你感到想哭+生氣」、「超伏的酒店」、「也太伏，轉消費？誰還想在那酒店消費」、「可以去消委會申訴，這個真的酒店理虧」、「傻眼，哪個賓客會想在防疫旅館脫口罩吃飯啊」。有網友擔心防疫破口，「防疫旅館動線這樣沒問題嗎？問問看衛生局？」、「堅持不退的話讓他保證他們清潔很好，絕對無風險，如果出事就賠錢」。也有網友建議主動出擊，「把因為換酒店延伸出的所有成本都求對方賠償，逼酒店主動求和解，若法官也認同防疫旅館不宜作為婚宴場地，就等於對方無法履行契約，是有機會贏的」、「先去訂好其他同級的酒店吧，這樣你才知道新增的成本有多少？打官司或和解時才能有個基準去喊，原則就是先把婚禮辦好再來想錢的事」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】