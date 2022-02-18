安心出行揭出軌？紀錄揭男友曾到酒店　一句解釋令港女傻眼：好癲

【安心出行】疫苗通行證將於2月24日實施，屆時進行商場、街市超市、髮型屋等處所，要使用安心出行及接種至少一劑疫苗。不過安心出行除了防疫，竟還有其他用途！有港女於討論區發文，指檢查其男友安心出行紀錄，發現曾到同一間酒店3次，揭發對方出軌偷食，與男友對質，對方更作出一句傻眼回應，令港女直呼「好癲好恐怖」。



疫苗通行證將於2月24日實施，屆時進行商場、街市超市、髮型屋等處所，要使用安心出行及接種至少一劑疫苗。（資料圖片）

有港女於連登討論區以「安心出行發現男朋友去酒店偷食，玩3P」為題發文，指周四（2月17日）與男友逛街時，對方提到自己於安心出行手機應用程式中連結了針卡（新冠疫苗接種紀錄），並取出手機展示成果，「我話好叻喎，之後撳咗落去佢出行紀錄度」。

一看紀錄就出事了。港女表示，在男友手機安心出行紀錄中，發現對方曾到同一間酒店3次，「我肯定我冇同佢去過嗰間酒店」，對方見狀立刻關掉安心出行，並連聲說「冇冇冇」。

港女追問男友與誰到酒店，誰知對方的回應更令她傻眼，直呼「好癲好恐怖」，「我係咁問佢同邊個，佢話嗰陣個fd同佢條女租酒店住，佢上埋去玩，即係3P…」港女自言平日會盡量滿足男友需要，又憶起上任男友也有出軌令她十分傷心，「點解次次都係咁，點解個個都咁對我…」。

港女追問男友與誰到酒店，誰知對方的回應更令她傻眼，直呼「好癲好恐怖」。（《多功能老婆》劇照）

有網民看過帖文後，紛紛勸樓主分手放生，「出軌冇得原諒，死罪嚟，分手吧啦」、「佢冇尊重過你，分手吧啦」。樓主則回應指自己很愛男友，事情太突然她無法接受，但未有交代事件後續下場。

另有網民形容「男人就係咁」、「dirty到」。

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