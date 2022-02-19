失明人士路中心問路　急步暖男即停下協助　1舉動讓網民感動

社交距離措施或令人與人之間有所疏遠，不過疫情下1個小小舉動就可以溫暖人心。有網民在討論區分享，指放工時看到有名男士急急腳行過，惟遇到另1名失明人士疑似問路，即願意停下來交談，並伸出手臂讓對方搭住一起走，在背後看到一切的樓主因而大受感動，「希望大家不要因疫情而對世界冷漠」。



樓主指，1名失明人士正停在路中心疑找人問路，另有位男士推着買餸車急步行過，見狀就停下來跟失明人士交談，最後男士更伸出手臂，讓對方搭着帶他一起走。（親子王國討論區圖片）

該網民日前在親子王國討論區以「疫情下的感動」為題發文，他指放工途徑公園，看見有名失明人士正停在路中心疑找人問路，另有位男士推着買餸車急步行過，見狀就停下來跟失明人士交談，最後男士更伸出手臂，讓對方搭着帶他一起走。樓主表示「響後面見到個過程，覺得一陣感動」，又感嘆稱「相信香港仍然有好人的」，希望大家不要因為疫情而對世界冷漠。

網民都被樓主的分享感動，大讚好人好事，「香港不嬲好人多，大家坐埋同一條船，要同心合力抗疫」，又指該男士做得很好，為失明人士帶路最直接的方法就是讓對方搭着手臂，「佢哋會感覺到你嘅動態跟住走」。

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