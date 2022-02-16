馬鞍山商場執到假牙交禮賓部　網民大讚好人好事：路不拾遺值得學

失物無奇不有！有網民在facebook群組上發文，指在馬鞍山1個商場內現有人遺失假牙一副，表示已經交到商場禮賓部，物主可以到場認領。有留言大讚樓主路不拾遺值得學習，祝福「好人一生平安」，亦有人表示假牙價格昂貴，「成萬蚊㗎」，而且即使再配一副都未必會習慣。



有網民表示，在馬鞍山新港城中心發現有人遺失假牙。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

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樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」上載照片，當中可見1個透明膠袋內裝有1副假牙，並指「馬鞍山新港城中心執到，已經交3樓禮賓部」。或許是失物假牙實在太過有趣，帖文引來網民不斷讚好，至今已經有過千個「哈哈」及「讚好」。

留言中有人大讚樓主好人好事，「畀個Like你，真係好貴，希望失主早日攞返」、「路不拾遺真係值得我哋學習」、「做得好啱，如果當時人搵到，就唔使花錢再整，好心人，Good」。網民們亦表示，假牙價格昂貴，新造的亦都未必用得慣，因此樓主行為正確，「整返好貴，又要一排冇得用，希望失主搵得返」、「因為牙肉會隨年齡收縮即使配一副新，都未必用得慣所以請務必交客務中心好讓失主有機會搵得返」。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

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