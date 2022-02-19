抗疫的士司機穿防護衣去公廁　泊路邊2小時疑蛇王　網民疑違規

政府成立約300輛「抗疫的士」專屬車隊昨（18日）起正式投入服務，免費接載確診者往返醫管局7間指定診所及其住所，首階段實行14天。有網民昨於網上發文質疑有「抗疫的士」司機未有遵守防疫抗疫指引，穿着防護衣去公廁，擔憂會四處傳播病毒，又質疑有司機「蛇王」，停泊在路邊兩個多小時也沒有接載確診者。《香港01》正就事件向運輸及房屋局查詢。



有網民於網上發文表示，目睹有「抗疫的士」司機停泊在路邊兩個多小時也沒有接載確診者，質疑兩人「蛇王」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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該名網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文表示，昨日目睹兩名「抗疫的士」司機停泊在路邊兩個多小時也沒有接載確診者，質疑兩人「等收工」，更指兩人穿着防護衣去公廁，擔憂會四處傳播病毒，他問道「佢哋開緊工唔係有地方俾佢哋泊車等單接咩？點解可以周圍走？包緊鐘，但隨處泊，冇監管？」。

從他上載的照片可見到，兩名的士司機穿着防護衣站在車頭前聊天，其中一人錯將防護衣前後調轉穿及未有戴上防護面罩，根據照片拍攝位置，相信地點為葵盛。

有另一名網民於同一群組上載一段在車內拍攝的影片，他於片中稱在西環域多利亞公眾殮房附近發現有4輛「抗疫的士」停泊在路邊，質疑司機下車隨處走動會播毒，「呢啲就係我哋嘅染疫的士啦，佢帶滿晒菌又落車周圍走，唔係車度逗留嘅咩？」，又批評有司機未有穿戴防護裝備在車內吃飯。

有其他網民留言批評「擴疫的士」、「播毒先鋒」、「我一睇就知道嗰度多order啦」、「好快大家會在各大水塘、大帽山、東壩、飛鵝山頂見到抗疫的士為人民服務！」。

不過亦有網民指出，「唔使去廁所？已經揀啲偏僻啲嘅地方去廁所、食飯㗎啦，仲要俾人話？」、「啲司機第一次做，以前沒有任何經驗！邊可能做到十全十美，有缺點一定有，但希望香港人能用包容之心，不是落井下石，處處雞蛋挑骨頭！希望大家用鼓勵去支持那些司機！不要再放負！」。

而根據政府指引，「抗疫的士」司機工作時必須穿上防疫裝備，包括防護面罩（非駕駛時）、口罩、防護衣等，全程打開車窗，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試結果呈陰性才可提供服務，每周亦要做兩次核酸測試。

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