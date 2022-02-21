疑博愛醫院員工寧願車中泊不返家　1張相觸動網民：感謝醫護付出

疫情未見放緩，本港每日新增數以千計確診個案，醫護疲於奔命照顧病人，同時承受巨大壓力。網上流傳疑為醫護人員的社交平台帖文，內容提及數天以來下班後均沒有返家，反而選擇在私家車內「車中泊」，並貼出車內睡覺的環境。相片觸動網民，認為相片反映醫護辛苦工作的現況，紛紛留言為他們打氣，同時感謝他們的付出。



網上流傳疑為醫護人員的社交平台帖文，內容提及樓主下班後均沒有返家，反而選擇在私家車內「車中泊」，相片觸動網民，認為反映醫護辛苦工作的現況。（fb「全港抗疫交流分享區」圖片）

facebook群組「全港抗疫交流分享區」的管理員早前轉載相片，為1名相信於博愛醫院工作的醫護人員打氣：「博愛同事辛苦了！一起守住平安渡過！」相中可見，有網民將私家車的座椅拉下平放，改造成單人床，並放上枕頭、毛氈及抱枕等物品。

該網民在帖文中標示了博愛醫院，表示幾天以來下班後均沒有回家，而是「在公司車中泊」，又笑稱幸好太太早前幫忙「換返架大車」，否則也沒有車中泊的選項。

帖文中標示了博愛醫院，樓主表示幾天以來下班後均沒有回家，而是「在公司車中泊」。（fb「全港抗疫交流分享區」圖片）

相片觸動一眾網民，不禁同情醫護人員正面對的沉重工作壓力，亦有人得知有醫護因擔心感染家人而不敢回家的情況感到心酸，只好於帖文留言打氣，「感恩有你哋，辛苦了，要好好保重，加油，多謝你哋付出」、「為市民服務，搞到自己及屋企人超大心理壓力，又沒有酒店津貼錢，叫員工怎樣辦」。

有任職醫護的網民則表示感同身受，同時感激市民合作抗疫，「坐檢測站時，聽到市民一句『辛苦晒』已經好感動，真係收工返到屋企腰腫到痛」、「我哋睇到大家留言，就係呢份溫暖先會繼續堅持，為嘅係香港市民」。

抗疫的士司機穿防護衣去公廁 泊路邊2小時疑蛇王 網民疑違規



政府成立約300輛「抗疫的士」專屬車隊昨（18日）起正式投入服務，免費接載確診者往返醫管局7間指定診所及其住所，首階段實行14天。有網民昨於網上發文質疑有「抗疫的士」司機未有遵守防疫抗疫指引，穿着防護衣去公廁，擔憂會四處傳播病毒，又質疑有司機「蛇王」，停泊在路邊兩個多小時也沒有接載確診者。

