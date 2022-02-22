富臨酒樓姐姐推車賣$50快速測試棒　不足一天被煞停？店方咁回應

本港新冠病毒肺炎第5波疫情仍然嚴峻，市面上許多快速檢測包被市民搶購，昨日（21日）網上瘋傳沙田石門富臨皇宮姐姐推車售賣快速測試棒的照片，1盒50元，大批網民紛紛討論事件，並稱酒樓緊貼潮流，笑言「特點定頂點？」。富臨集團發言人昨回應《香港01》查詢時表示，集團一直為員工採購快速抗原測試包，由於留意到市民對測試包需求甚大，故決定為市民出售庫存。

不過《香港01》今日（22日）上午到富臨酒樓觀察，現場有「快測棒車」一度在茶客間游走，不過交收之際，酒樓部長突現身煞停交易，職員稱酒樓方面收到指示不能再賣，但未知原因。富臨集團發言人今午回覆指，市民對快速抗原測試包需求甚殷，目前僅餘下小量庫存，因此只能調配貨源於有限分店出售，希望市民理解，強調集團沒有計劃煞停出售測試包。



昨午（21日）網上瘋傳1張酒樓姐姐推車出售快速檢測包的照片，看到相關酒樓以50元1盒的價格向在場食客兜售。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

不同社交平台和討論區今午起瘋傳1張照片，看到1名酒樓工作的女職員手持1盒快速檢測包，手推車上則放有紙箱和寫着「快速測試棒」、「每盒$50」的紙牌，疑正在向食客兜售。

照片一出立即引來大批網民討論，有人認出相關酒樓為石門的富臨皇宮，又笑言店家有商業頭腦，「一盅兩件變一罩兩盒」、「要加一，即係$55」、「快速測試真係大把市場」、「試點嚟，成功咗其他酒樓咪跟住做」、「新鮮出爐，叉燒包、奶黃包、菜肉包，仲有檢測包」。

《香港01》昨向富臨集團查詢，獲發言人回覆指，因應疫情發展，集團一直為員工採購快速抗原測試包，由於近日留意到市民對快速測試包需求甚殷，故決定在足以應付員工所需的情況下，向有需要市民出售其餘庫存。發言人表示，為遵守防疫措施要求，避免人群聚集，集團安排員工以點心車形式向市民展示測試包，並在使用前消毒清潔點心車。



但事隔一天，《香港01》今日（22日）上午到富臨酒樓觀察，現場有「快測棒車」一度在茶客間游走，不過當交收之際，酒樓部長突現身煞停交易，有職員透露，酒樓方面收到指示不能再賣。

富臨集團負責人下午解釋，市民對快速抗原測試包需求甚殷，目前僅餘下小量庫存，因此只能調配貨源於有限分店出售，希望市民理解。至於酒樓部長今早現身煞停交易，發言人說店長希望以更正式的方式向食客出售，而非以叫賣形式，強調集團沒有計劃煞停出售測試包。

同場加映：新員工住葵涌邨圍封大廈 老細怕入竹篙灣過年 要求解封後續WFH



新員工住葵涌邨圍封大廈 老細怕入竹篙灣過年 要求解封後續WFH

投稿打工仔與老闆真實對話▼▼▼