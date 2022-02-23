阿仔幫阿媽上網搵料　彈出Pornhub搜尋紀錄　被追問1句尷尬大了

「凡走過必留下痕迹」，所以上網時都要做好保密功夫，否則後悔莫及！有港男在討論區分享尷尬事，指日前用chrome替媽媽搜尋前往目的地的交通時，誰知在搜尋器鍵入「PO」兩個字母，即彈出色情網站「Pornhub」的搜尋紀錄，更甚者被媽媽看到，更當場問了1句話，令樓主尷尬大了。



有港男在討論區分享，指日前用chrome鍵入「PO」兩個字母，即彈出色情網站「Pornhub」搜尋紀錄，結果被媽媽看到，引起尷尬場面。示意圖。（資料圖片）

有港男在連登討論區以「大家幫屋企人上網搵嘢嗰陣一定要開無痕式視窗」為題發文，指日前媽媽突然問他有什麼交通工具可到理工大學，於是他下意識直接打開搜尋器Chrome替媽媽解決困難。

詎料樓主頓時知「大鑊」後悔了，原來他一打理工大學（Poly U）的頭兩個英文字母「PO」，搜尋器第一行就彈出色情網站「Pornhub」的搜尋紀錄。更甚者，媽媽竟然看到相關字眼，當場詢問：「做咩有個免費色情視頻及性愛影片嘅嘢出嚟？」

樓主一打理工大學（Poly U）的頭兩個英文字母「PO」，搜尋器第一行就彈出色情網站「Pornhub」的搜尋紀錄。（示意圖／香港01製圖）

樓主當場尷尬非常，只有騙母親其電腦因中毒才出現相關搜尋，惟看來母親並沒有完全相信，「佢而家半信半疑咁」，感嘆幫家人搜尋任何事物都要開無痕模式。

帖文引來熱論，有網民笑言「molamola」、「成年人睇有咩問題」、「幾十歲人，你媽好意思問」，建議樓主「同老母講你係gay」以解決問題。有網民反指「其實應該係睇鹹片先開無痕」，更有人認真分析，指即使用無痕模式一樣會有「建議搜尋」，「無痕都冇用，bookmark咗近2000條片，26個英文字母，打咩都唔得」、「用第二個browser」。

也有網民錯重點，認為樓主媽媽視力很好，「伯母視力咁好睇到電腦啲字」；更有人突破盲點，反問：「你阿媽點知pornhub的？」

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