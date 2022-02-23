女子轉行面試被奚落　月台崩潰爆喊　遇陌生女一番話安慰重新振作

在疫情下經濟低迷，突然轉工並非易事，1名女子最近發文分享，指2年前她30多歲欲求職轉行，找了數個月都沒有好消息，其後獲面試機會，未料被對方不停奚落，讓她大受挫折，在港鐵站月台忍不住痛哭，此時1名陌生女子安慰她，分享自己離婚和母親負債數十萬的悲慘身世，但現在也已經坦然面對，事主聽後頓時想通，重新振作努力找工作，幸好在1個月後便獲聘，希望藉此勉勵港人「其實每個人都有自己難捱嘅日子，路很長，但天總會亮」。



女事主2年前找工作轉行，但被邀請上公司面試，才發現對方竟不停奚落和質疑她，讓她非常挫敗。（示意圖 / GettyImages）

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該名女事主在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿，稱大約2年前找了數個月工作希望轉行，當時精神狀況非常差，甚至懷疑自己的存在價值，不禁胡思亂想「香港大大小小嘅公司咁多，唔通連一個容納到我嘅地方都冇？」。她指曾經獲面試機會，但對方卻當面奚落她，質疑為何30多歲才轉行，表示年紀大難以學習新技能，氣得事主立即離場。

面對生活和財務壓力，再加上該次面試的挫敗，令事主在回家途中徹底崩潰，直接在港鐵站月台痛哭，不久有1名陌生女子輕拍她和給予紙巾，又一邊安慰一邊分享自己的經歷，透露她28歲時結婚後，便辭職專心照顧小朋友，後來丈夫突然提出離婚，贍費養也要三催四請，她只好重新求職，但婚後6年間沒有任何工作經驗，做便利店店員也手忙腳亂，加上當時母親被騙，欠債數十萬，人生頓時陷入低谷。

事主在港鐵站月台痛哭，1名陌生女子上前安慰，向她分享自己過去失婚和母親負債的經歷，希望事主打起精神。（《她她她的少女時代》劇照）

陌生女子坦言自己也曾在街上失聲大哭，「原來福無重至禍不單行呢句嘢係真㗎，最壞嘅情況會一次過出現」，但她最後也捱過人生中最痛苦的階段，安慰事主說「雖然唔知妳點解喊，可能妳慘過我十倍，但係冇嘢係撐唔過」，說畢便指趕着上班離開。

女事主聽過對方的一番話後沒有繼續抑鬱寡歡，「慘十倍？我連佢10％都冇」，抹乾眼淚就回家繼續努力，並且在1個月後找到工作。她表示，近2年每次有壓力和想放棄時，都會想起當天被安慰的一席話，「好想親口多謝佢，雖然唔知道佢叫咩名，亦相信冇機會撞得返……陌生人，妳好嗎？其實每個人都有自己難捱嘅日子，路很長，但天總會亮」。

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