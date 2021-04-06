人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓　仲要唔寫我名　威脅唔買就離婚

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 19:30

房價持續上漲，相比之下薪水卻只有些微漲幅，青年若想成家、買樓、育兒勢必需花費大筆開銷，有時還得背上高額貸款，財富自由幾近空談。近日一名女網友發文哀嘆自己拚命工作仍舊存款微薄，還被丈夫與婆家要求「不買樓就離婚」，貼文一出引起網友熱議。

唔係富家女只係打工仔 竟被老公強逼出錢買樓（點擊放大瀏覽原文及網民看法）👇👇👇

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原PO在「爆料2公社」發文訴苦，她在文中說明自己犧牲休閒與陪伴小孩的時間積極賺錢，努力看書學習新知識，也試著操作股票賺取額外收入，「回頭看看自己的存款與收益，還是少得讓人覺得無力」。她渴望有錢有閒，如此她便能自由做想做的事，「可是現實卻是我們的收入跟支出不相上下，僅剩的一點盈餘還是因為現在住在娘家，沒有房租也不用負擔水電瓦斯」。

原PO接著不滿表示丈夫與婆家早知存款不多仍舊要求買樓，還開出要買3房28坪、格局方正、總價低於1500萬（台幣，下同）、房子不登記她名下等條件，更要求原PO拿出婚前存款，威脅她不買樓就要訴請離婚，讓她無奈直問：「根本就買不起是要買什麼房子？」此外，原PO也坦言未來還是有離婚的打算，買樓後還需要考慮財產分配，「現在這樣還能有點盈餘（1、2萬）可以存款可以投資不是很好嗎？到底要怎樣才能讓老公打消買樓的念頭？」

貼文引起熱烈討論，網友紛紛勸原PO看清丈夫與婆家，「先問問老公，買樓時，他願意出多少，如果只出一張嘴，那就免了」、「妳不覺得妳只是一台提款機嗎？如果連不拿錢出來買樓就離婚這種話都說得出來，等妳的存款被花光了他還會有超過一百種理由要離婚，到時候他有房有車，而妳除了傷心後悔之外什麼都沒有」、「趕快離婚，妳有工作有能力，犯不著為了一個自私的男人拖累自己一生的幸福」、「妳都有在學習操作基金股票做投資，那怎麼沒有學到『認賠殺出、不該抱的股票就要果斷處理』的道理餒……」。

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