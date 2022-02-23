床單穿2洞　男友稱遭貓咪抓破　女生驚揭惡心真相：他做多人運動

家中每個蛛絲馬跡，都可能是揭穿戀人出軌真相的關鍵。台灣1名女生日前在討論區分享，指某天回家發現床單穿了2個詭異大洞，似是被拉扯過，同居男友解釋指被朋友的貓咪抓破了，但她卻直覺感不對勁。沒想到一翻男友聊天記錄，竟揭發他曾邀請其他女生在家中進行「多人運動」，令她相當崩潰，猶豫應否直接跟男友提出分手。



台灣1名女生日前在討論區分享，指某天回家發現床單穿了2個詭異大洞，似被拉扯過，同居男友卻指被朋友的貓咪抓破了，但女生卻直覺感不對勁。（Dcard討論區圖片）

該女生在Dcard討論區以「抓到男友喜歡多P」為題發文，稱跟男友一起交往快2年半，目前同居，除了生活小細節偶爾會吵架外，一直相處還算融洽。雖然她曾抓到男友跟前任過份曖昧，但對於男友的交友情況還是沒管太多。

直至某日回到家裏，她看到床單有被撕破的痕跡，當下覺得奇怪，直覺想男友是否帶了其他女生回來，於是直接傳訊息問他。男友則解釋，一位朋友帶了他的貓來，「應該是貓咪不小心把床單抓破了啦，哈哈，貓咪很可愛欸」。

男友的回覆令她更覺不尋常，遂決定趁他洗澡時偷看其Instagram對話記錄，果然發現令人心寒的真相。原來男友曾問1名女生「明天下午我女友不在，要來嗎」，對方則回覆「我會帶另外兩個女生過去，順便一起來玩玩這個」，還附上避孕套的照片。男友也興奮回應：「這麼刺激喔，好久沒玩多人了！下次我來問問我女友有沒有興趣一起。」

樓主一看對話當場傻眼直呼「好惡心」，沒想到這次直接抓出男友喜歡「多人運動」，「重點是還在我們的床上，難怪床單會破」，而男友最後一句更猶如直插心臟，「我對於這種東西是不會有興趣的好嗎」。女生指事件令她猶豫應否直接跟男友提分手，「撇除掉這個，男友說實在對我其實還不錯」。

帖文隨即引起熱烈討論，有網民直斥文中男友相當惡心，「還想問女友有沒有興趣」、「是要多激烈才能弄到床單破成這樣」，又稱找貓咪來做理由實在太爛，「是哪裏的小野貓啦」。不過許多網民對樓主反應更驚訝，「所以你到底是能不能接受多P，還需要考慮嗎？」、「請分手！再去醫院做個檢查！」。有網民則勸大家不必太認真看待，因事件的劇情太爛，質疑帖文是否賣避孕套的「業配文」。

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