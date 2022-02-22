林鄭研收緊午市堂食　髮型屋續關閉　網民憂結業潮：存款清零

【禁堂食／髮型屋／社交距離措施／表列處所／防疫措施】特首林鄭月娥宣布現行社交距離措施，以及大部份表列處所關閉措施，直接延續到4月20日，不再每14天延長，即現時關閉的髮型屋、健身房等，都會繼續關閉。她又提到，會研究再收緊午市堂食及戶外口罩令，另重申「對香港未來充滿信心」。



特首林鄭月娥宣布現行社交距離措施，以及大部份表列處所關閉措施，直接延續到4月20日。（李澤彤攝)

政府稱研究收緊午市堂食及現時關閉的表列處所繼續關閉，有關安排引來網民熱議，稱第五波疫情爆發近2個月，已有個別商戶選擇結業，當中包括戲院、酒樓、健身室及美容院等，如果措施最少延續多2個月，不少人都憂慮會掀起結業潮，令許多打工仔「戶口清零」，有網民慨嘆「今次真係存款清零」、「你哋就幾十萬一個月！打工仔食自己好耐喇大佬！」。有網民關注再收緊午市堂食，指許多餐廳因沒有晚市已結業，如果連午巿都收緊，恐怕飲食業更慘淡，未必能捱過這一波疫情「到時唔使禁都冇晒堂食」，呼籲政府防疫之餘，亦要有援助小商戶的計劃，否則「舖頭執晒，盞推高失業率」。

有網民則特別關注髮型屋繼續關閉，「三個月冇得剪頭髮」，笑言男生「要留長頭髮了」、「F4重出江湖」。現時不少髮型師轉到網上兜客，稱可帶同工具上門理髮，有網民稱明白疫境要自救，但亦有可能增加感染風險，認為政府應該准許「速剪」類的型屋重開，又或者容許髮型屋提供非水洗式的服務，「大家都戴住口罩，唔使洗頭，風險相對低，留一線空間畀人搵食都好吖」。