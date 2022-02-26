清潔姐姐因一塊布被老闆怒炒　同事都話幫唔落：清潔不成更污糟

在疫情下，無論家居還是辦公室清潔都非常重要，1名網民就在討論區發文，表示公司老闆日前質疑清潔姐姐使用同1塊抹布，清潔廁所和其辦公桌，姐姐解釋是有2條同款抹布，但當老闆要求她出示時，她卻推說剛掉棄了另外1條，老闆一怒之下當場把姐姐解僱。樓主對事件感到矛盾，既明白疫情下姐姐很辛苦，但如果事件屬實，又理解老闆為何動怒。



老閉懷疑清潔姐姐使用同1塊抹布，清潔廁所及其辦公桌，當場解僱對方。（《愛回家》劇照）

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樓主在香港討論區發文，表示早更的清潔姐姐已在公司工作逾1年，最近某天早上，老闆先在廁所看到姐姐拿着抹布清潔，其後又使用同款抹布擦拭他的辦公桌，嚇得立即大罵，當下姐姐解釋稱，「話有2塊一樣的布，是不同的」，惟老闆叫她出示另一塊抹布時，姐姐卻指剛剛掉棄了。

樓主續指，老闆平時態度友善，甚少會當眾罵人，但今次卻是第一次看到對方在房內大罵，然後着樓主入房，即場表示要解僱清潔姐姐，「叫我計晒數畀錢佢即走」，並且宣布新規矩，日後同事們要每天自行消毒清潔自己的辦公桌。

清潔姐姐被要求出示另1塊抹布，但姐姐則稱已經掉棄。（《我要準時下班》劇照）

不少網民紛紛留言，表示看過許多清潔工作都是「一布走天下」，涉事清潔姐姐有可能真的使用同1塊布，「如果做清潔自己都唔識衞生，真係要換」、「同餐廳一樣，一對手套用到老」，不過也有人認為老闆的反應過激，「其實可能只是工人姐姐習慣問題，可以提醒一次」、「點都先警告下，即炒就非常太過，呢個時勢多啲溝通」，彼此之間可能有誤會。

樓主最後亦回應指，雖然明白清潔姐姐工作辛勞，但環境衛生整潔仍然是重中之重，今次事件若屬實的話，「請佢返嚟清潔，但清潔唔成不特止，反而搞到更污糟，又真係用唔過」。

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