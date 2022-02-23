預算案2022｜推累進制差餉、寬減限1個住宅物業　網民支持：合理

財政司司長陳茂波將於今日（23日）宣佈《財政預算案》，為增加收入會改革差餉制度，引入累進制，體現「能者多付」，為自住物業提供恆常寬減。累進制差餉制度的消息傳出之後，對樓市一直敏感的香港市民熱烈討論，不少人都表示支持，而且自住樓有寬減亦都合理，但亦有反對，認為做法是向收租的業主開刀。



財政司司長陳茂波宣佈《財政預算案》。（立法會直播截圖）

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陳茂波表示檢視差餉制度後，在今年的《財政預算案》提出累進制差餉，以下為相關詳情：

- 政府會繼續因應每年情況，考慮是否提供差餉寬減。



- 建議日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減。



- 建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，如現時按租值百分之五徵收。應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按百分之五徵收差餉，其後25萬元租值則按百分之八徵收，超出80萬元的租值會按百分之十二徵收。



不少網民都表示支持累進制差餉，認為可以改善社會，「一向應該自住減，非自住加，呢個措施來得太遲」、「遲了30年的政策」、「每人擁有頭一個或兩個單位全免就啱，其餘就似薪俸稅形式」、「非自住或多過1個物業收雙倍或多倍差餉都合理，自住可以免，咁咪平衡到囉」、「減自住差餉，希望成真」，甚至有人建議「只有1層自住只收80%，擁有2間一齊收1.3倍，3間1.8倍，4間或以上3倍」。

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即使是自稱有物業收租的網民都表示，願意多交一些差餉，平衡社會需要，「如果自住差餉可免，而出租差餉增加，合情合理值得推行，雖然自己都有出租物業」、「我都係業主，但我覺得有能力應該畀多啲，咁香港先會個個安居樂業，貢獻社會」。

不過亦有留言表示，累進制差餉可能會令租客受害，「咪加租客租金， 一係唔打釐印， 香港業主無得輸」、「又有理由加租囉」、「迫業主將成本轉嫁租客」，更指買樓收租的業主慘被開刀，「再加收差餉只會懲罰幫政府賺錢嘅人，去賞蝕政府錢嘅人」、「舊年加咗股票印花稅，今年就向物業打主意。而家差不多每年都有寬減差餉，只不過自住物業將佢恆常化，但出租物業同埋大額物業就會被斬一頸血」、「好多樓收租嗰啲人，以後應該多咗好多支出」。