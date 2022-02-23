寒冷天氣｜IKEA呢舊嘢原來係「禦寒神物」？唔講唔知可咁樣大變身

撰文：聯合新聞網
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天天下雨又濕又冷，找不到適當的衣服穿該怎麼辦？台灣IKEA日前Po出禦寒懶人穿搭照，沒想到竟然是枕頭可以延伸變成棉被的新奇產品，吸引超過2.3萬人按讚，讓不少網友誇獎超實用，連民進黨北市議員擬參選人林延鳳也朝聖想要穿來掃街拜票。

從1月1號到2月21日，台北這52天裡只有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄，面對這種寒冷「爛天氣」，IKEA在臉書專頁表示「真的太冷了」，順勢介紹自家禦寒商品，並提到「OOTD 本日穿搭（OOTD指Outfit of the Day，指當日穿搭）」，看起來像是一大條棉被披在身上，可以透過後面的鈕釦固定住，不會掉落到地上，另外神奇的地方是竟能將這條棉被縮小成方型枕頭大小，加上穿上時的外型時尚，一貼出立刻引來網友朝聖按讚。

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不少網友誇獎相當實用，「管他體感幾度都給你暖暖的溫度」、「走路到一半突然想睡覺，很適合用」、「抱歉了錢錢，但我真的需要這個暖東西」、「好適合露營喔」、「適合大夜班保安」、「行動版棉被上班真的是很需要一件」，加上該款商品前方有口袋，可放置零食或電視搖控器等小物，更適合「懶人們」使用，還吸引其他店家開玩笑表示：「好想穿出門，考慮在我們家上架嗎？」

該篇也吸引不少當地立委或議員留言，立法委員莊競程搞笑用相同方式貼出穿搭照表示：「這麼多人想搶購，你們也太誇張了吧！」民進黨北市議員擬參選人林延鳳則說：「每天站在路口打招呼，非常需要一件。」不過據IKEA官網的商品說明，表示「建議勿長時間在戶外使用」，看來想要穿它掃街拜票可能還要拿捏一下時間了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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