烏克蘭爸爸留下作戰　送家人到安全區　激動淚抱女兒片段惹哭網民

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日突然宣布在頓巴斯（Donbass）開展特別軍事行動後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）頒布戒嚴令，烏克蘭全境進入戰時狀態，並禁止18至60歲男士離境，予以頑抗。一段影片在外國網絡瘋傳，指1名烏克蘭父親將家人送到安全區時，激動地擁着女兒哭成淚人，畫面令人看得鼻酸。



一條題為「烏克蘭爸爸送家人到安全區，跟女兒道別，留下戰鬥」的影片，在外國網絡瘋傳並引起極大迴響。（影片截圖）

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該影片目前來源不明，標題寫着「烏克蘭爸爸送家人到安全區，跟女兒道別，留下戰鬥」，在外國網絡瘋傳並引起極大迴響，從片段可見，1名爸爸在巴士前送別太太和女兒，其間溫柔地替穿粉紅色外套的女兒整理冷帽，並在她耳邊喃喃細語，又激動地與她相擁，一抱淚水隨即傾瀉下來。鏡頭一轉，太太和女兒已上了巴士，爸爸在車外將手放在窗邊目送她們，顯得非常不捨。

網民都表示片段令人難過，眼淚都不自覺在眼眶內打滾，又估計該名爸爸將家人送到安全區後，可能就要為國家上戰場，「想到他們這樣一別不知何時再見，就忍不住哭了」、「身為男人不得不去打仗，不知他能否再見家人」，紛紛留言祝福平安，「希望所有烏克蘭人都可以跟家人朋友團聚」。

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持續更新｜烏克蘭禁止男性離境 據報俄軍僅距離基輔30公里

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對烏克蘭東部頓巴斯採取特別軍事行動，但首都基輔以及哈爾科夫、馬里烏波爾、第聶伯羅和敖德薩的機場、軍事基地和關鍵基礎設施遭受導彈襲擊。俄軍被指距離基輔僅30公里，可能在24小時內進攻。烏克蘭表示全面動員，禁止18至60歲男士離境，予以頑抗。