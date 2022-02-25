烏克蘭大媽單挑俄羅斯軍人影片瘋傳　一問一答超霸氣　網民：好強

【烏克蘭局勢／俄羅斯／俄烏戰爭／開戰】烏克蘭俄羅斯開戰局勢持續升溫引起全球關注，網絡昨日（2月24日）瘋傳一段「烏克蘭大媽單挑俄羅斯軍人」影片，片中烏克蘭女子追問俄羅斯軍人為何會在烏克蘭，更步步進逼，其霸氣舉動震驚網民，片段暫至今日（2月25日）中午已有超過250萬人次瀏覽，有網民直指該名烏克蘭女子「非常強大」。



片段長21秒，看到身穿黑衣大衣的烏克蘭女子，站在全副武裝的俄羅斯軍人面前，正在質問對方，全無懼色。

片段長21秒，看到身穿黑衣大衣的烏克蘭女子，站在全副武裝的俄羅斯軍人面前，正在質問對方，全無懼色。（Twitter影片截圖）

該烏克蘭女子先問軍人是什麼人，是否俄羅斯人，對方承認是俄羅斯人，並指正進行軍事演習，要求女子離開。不過女子未有離開，更斥責對方是「侵略者」、「法西斯主義者」，又取出種子要求對方放入口袋，明言當對方在這裏身亡時，至少可生長出太陽花（烏克蘭國花）。

俄羅斯軍人聽罷回覆，他們目前的討論無濟於事，再要求女子離開以免情況升級。惟女子繼續要求對方把種子放入口袋，繼續斥責是「侵略者」、「敵人」。軍人只重複不想情況升級，女子則反問「如何升級」，批評對方「不請自來」，無人歡迎。

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB — UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022

片段上載約一天已有超過250萬人次瀏覽，不少人直指片中烏克蘭女子相當勇敢，「非常強大」、「霸氣」，又形容烏克蘭目前是「地獄」。

烏俄局勢・圖輯｜俄羅斯攻入烏克蘭兩國斷交 戰事觸發民眾逃難潮▼▼▼