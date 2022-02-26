屯門屋苑住客疫情下用鞋底撳𨋢掣　街坊鬧爆缺德：每日都有鞋印

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，昨日（25日）更新增超過1萬宗確診個案，市民外出時都要更加注意衛生！不過有屯門街坊在網上投訴，屋苑內竟然有人用鞋底踩升降機按掣，更似乎已成慣常習慣，形容每早上班時都發現有鞋印，不禁發帖呼籲「麻煩畀啲公德心」。



facebook專頁「屯門友」昨日（25日）刊登有關照片，指有居住在屯門市廣場附近屋苑的街坊反映，近日每早上班時都發現其升降機門前按鈕遺有鞋印，懷疑有人用鞋底踩升降機按鈕，「而家疫情咁嚴重，啲人咁缺德用鞋底嚟撳𨋢，真係好鬼嬲」，呼籲大家「畀啲公德心」。

網民紛紛留言鬧爆缺德行為，「咁缺德都有？ 想害人喎！」，又指難以想像此時勢下大家都自覺保持清潔，「仲有人咁冇公德心嘅？」、「真係多得呢啲人唔少」、「唔好話腳印，周街都係病人啦，自己小心啲啦」，亦有人建議請屋苑保安重看閉路電視找出「真兇」，公開予以警告。

同場加映：新冠肺炎肆虐以來，專家早已不斷提醒巿民抗疫關鍵，包括3大高危播毒位、20個日常隱藏病毒的陰濕位及戴口罩的重要步驟，在疫巿時刻，大家齊來重溫。



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