大埔住戶門外堆20對「鞋海」疑聚會　鄰居轟非首次　網民話咁對付

下周二（2月1日）就是大年初一，疫情下不能外出晚膳，但不少人仍會在家中辦團年飯或團拜聚會，近日有大埔街坊就在facebook群組分享照片，看到有住戶在門口前放置了約20對鞋，甚至霸佔了鄰居大門外的公用空間。樓主稱已向管理處反映事件，雖已獲處理，但涉事住戶卻反指樓主有錯，讓他不禁大嘆對方簡直是「極品」。網民看到照片後議論紛紛，不少人更獻計去對付同類情況。



有大埔街坊在FB群組發文，指有住戶在門口放置約20對鞋，霸佔走廊公用空間。（facebook群組「大埔 TAI PO」）

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樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片，看到有住戶在門外放滿鞋，多達約20對，慨嘆說「年近歲晚，如果要團年聚會，都唔好搞到人哋入唔到門口」，希望住戶將心比心，顧及彼此感受。

樓主其後在帖文補充指，他已多次向管理處反映事件並獲處理，又稱涉事住戶其實是「慣犯」，今次並非第1次出現「鞋海」，對方仍然死不悔改，反過來指責是樓主的過錯，「我爆過佢哋幾次seed，都係一次又一次再發生」

不少網民同情樓主的遭遇，直斥該名住客毫無公德心，「擺到人哋屋企門口都係真過份」，有人則獻計對付有關情況，「倒啲水落去，睇下佢哋以後敢唔敢」、「直接踩過去」、「出門口掉垃圾嗰時唔知個垃圾袋穿咗窿，漏到周圍都係豉油餸汁」、「每對掉一隻」。有人狠批曾遇到鄰居放小朋友的學行車於門外，霸佔公共空間，嘆道「公屋都成日有呢個情況」。

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