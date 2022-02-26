自私精！大埔垃圾桶旁驚現巨床褥　街坊寫字鬧爆：要姨姨搬落去？

自己垃圾自己掉，大型物件就更應妥善帶到收集站！有街坊經過大埔半山區時，發現有人竟將1張雙人床褥隨便棄置在1排垃圾桶旁邊，由於該處並非垃圾站，有街坊在床褥上寫大字怒罵物主自私，「你唔係想個垃圾姨姨1個人幫你秤張床褥攞去垃圾站呀？」。「床褥大字報」頓時成為當區奇景，有網民分享至facebook群組，不少人都大讚「寫得好」，又指該位置是區內黑點，經常有自私精亂掉大型垃圾。



有網民昨日（25日）分享照片，顯示在大埔碗窰路新麗花園對開位置，有人將1張雙人床褥棄置在1排垃圾桶前面，有街坊見狀氣得在床褥上寫數十字怒罵。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有網民昨日（25日）在FB群組「大埔 TAI PO」分享照片，顯示在大埔碗窰路新麗花園對開位置，有人將1張雙人床褥棄置在1排垃圾桶前面，有街坊見狀氣得在床褥上寫數十字怒罵，直斥此處並非垃圾站，由於垃圾車未能駛入，每早只靠負責倒垃圾的清潔工人一桶一桶推至垃圾車，「自私的人你而家放咁大張床褥喺呢度，你唔係想倒垃圾姨姨一個人幫你秤起張床褥攞去垃圾站呀？」，又批評「自己做唔到嘅事，想要一個人女仔幫你執手尾，你係咪人嚟㗎？」。

照片一夜間引來網民關注，有人大讚「鬧得好」，亦有人錯重點稱「手字好靚」；有街坊就指出大埔村屋經常出現類似情況，「成日有人揸車過嚟掉垃圾」、「沙埔仔都係，見到就忟」；有網民就建議設置閉路電視鏡頭，再要求政府執法處理情況。

大埔區議會主席毛家俊亦有留言稱，垃圾站其實近在咫尺，「明明就嚮下面，通告又貼晒，但永遠都有自私精嚮度掉嘢」，又指大件垃圾一定要靠夾車運走，但有時違泊嚴重，夾車都未能駛入。

同場加映：尊重大自然，人人有責，可惜往往有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼



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