中大醫學院勸宿生搬離　準考生嘆無安身之所　網民送暖：可收留

本港疫情仍然嚴峻，中文大學早前勸喻本地學生遷離宿舍，以減少校內人流，惟近日再傳出醫學院將於3月5日關閉宿舍，要求所有宿生搬離，不設任何豁免。有即將於4月考牌的醫科生在網上哭訴，稱3年前與家人鬧翻，在家中面對冷暴力及暴力，宿舍便成為其安身之所，狠批院方今次要求「離地」，擔心回家的話會影響自己準備多年的執業試。不少網民留言鼓勵樓主，更有人稱可以提供暫時居所，勸他不要灰心。

中文大學回應《香港01》查詢時表示，為控制疫情傳染，院方須減低宿舍內的人流，建議宿生於3月5日前離開宿舍，但對於有特殊需要的學生，院方會酌情處理和提供適當支援。



有指中大醫學院將於3月5日關閉宿舍，1名醫科生在網上訴苦，擔心此舉會影響他準備多時的考試。（資料圖片）

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該名醫科生在facebook專頁「CUHK Secrets」發文，表示從小到大先後居於劏房和公屋，未曾擁有自己的房間，家人長期失業及情緒管理有問題，不時就以粗言穢語辱罵他，幸好他發奮讀書，考入中大醫學院。不過，在3年前的反修例風波中，樓主與家人因政治立場而鬧翻，「冷暴力同暴力雙管齊下」，一度有輕生念頭，最終在朋友的陪伴和心理輔導才走出陰霾。

他續指，當時宿舍便成為其「救星」，提供了安穩的讀書環境，讓他能捱過沉重課業，「我唔係聰明人，我真係需要好努力，好努力，日日夜夜咁反覆讀書，先可以將無數頁嘅資料印入腦海」，家中根本無法複習。樓主過去為了符合留在宿舍的要求，「排咗幾多個鐘頭強檢，日日自行RAT（快速抗原測試），斷絕一切社交，都只不過係想保住1個安身立命嘅居所」。

直至得知醫學院清空宿舍的消息，樓主崩潰得痛哭，並再次陷入情緒低落的情態，慨嘆「竟然唔係因為家人，唔係因為學業，而係因為Faculty嘅政策」，更令他擔心的是，今年4月就要考牌，「我無法想像歸家會對我嘅成績帶來幾大嘅打擊」，本來以為成為醫生後可以對抗疫情報答社會，未料卻遇上「人禍」，又批評院方「離地」，才會不接納任何特殊情況的豁免。

樓主3年前與家人鬧翻，直言回家必定會影響讀書進度，宿舍是其唯一安身之所。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在帖文唏噓說道，「我以為醫學院嘅決定會比其他一般書院更加以人為本，更加有科學精神，對唔住，我錯了」，又指假如自己最終通過考試，定不成為院方般，「枉為教育者，枉為醫者」。

大批網民紛紛表示同情，亦有部份熱心人士伸出援手，願意收留，可提供住所或讀書空間予樓主，有網民則建議先向校方申請貸款，暫住劏房或酒店，留言鼓勵「辦法總比困難多」、「我都住咗劏房好幾年，天無絕人之路」、「加油，努力捱埋佢！總會有解決辦法！等你畢業好消息！很多人支持你的！」。

《香港01》向中文大學查詢時獲回覆指，由於相關宿舍自2月22日起，在短短數天內收到4個確診個案。懷疑宿舍內出現爆發，並於2月25日與部份宿生、宿舍職工和老師舉行視像會議。鑑於宿舍內有許多公用設施，為安全及感染控制，有必要減低宿舍內的人流，遂建議宿生於3月5日前離開宿舍。院方在會上亦表明，對於有特殊需要的學生，院方會就住宿安排作酌情處理，就個別情況作出適當的支援，強調並非完全關閉宿舍。

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