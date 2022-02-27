烏克蘭局勢｜多國空域封鎖俄羅斯客機　俄航匈牙利航班被逼兜大圈

烏克蘭局勢持續緊張，多個西方國家包括英國、波蘭、波羅的海三國等均宣布制裁俄羅斯，包括禁止俄羅斯客機進入空域。有飛行網站發現，俄航班機SU2467由匈牙利起飛後受到制裁影響，需要繞大圈前往莫斯科，航程比平時多超過一半。



2月26日的俄羅斯航空SU2467航班因為西方多國制裁俄羅斯而需要繞遠路前往莫斯科。（網站「flightradar24」截圖）

2月26日烏克蘭局勢圖輯 ▼ ▼ ▼



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俄航最近一班的SU2467航班於26日（昨日）從匈牙利首都布達佩斯起飛，前往俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場。惟飛行網站「RadarBox」在facebook專頁上表示，由於俄羅斯客機被多國拒絕進入空域，需要採取迂迴的路線前往莫斯科。該航班於20日以較直接的航線飛行，只避開烏克蘭，途經斯洛伐克、波蘭及白羅斯抵達進入俄羅斯，航程只需2小時25，但由於被制裁，俄航需要繞過捷克及波蘭，然後經波羅的海、立陶宛及白羅斯進入俄羅斯，航程變成3小時53分鐘，大增超過六成。

另外由於立陶宛於當地時間晚上10時才正式開始制裁俄羅斯航班，而該班機於同日早上起飛，趕及在制裁生效前經過立陶宛，抵達俄羅斯。

對比數天前的航班，繞遠路後航程時間大增超過六成。（網站「flightradar24」截圖）

根據外媒報道，歐洲多國都選擇以封鎖空域作為其中一種制裁俄羅斯的方式，截至今日（27日）0時，拒絕俄羅斯進入空域的國家包括英國、斯洛伐克、捷克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、羅馬尼亞及保加利亞，加上現時烏克蘭局勢緊張，基本上現時從俄羅斯出發前往西歐國家的航班都需要繞路。

（BBC）

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