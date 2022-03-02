全民檢測擬禁足　AEON減價日現超長人龍　網民：咁買法雪櫃夠位？

第五波疫情嚴峻，多間超市及百貨公司都調整營業時間，加上全民檢測下「小禁足」消息傳出，不少市民都湧至各超市搶購儲糧，差不多令貨架「清零」。有網民就發現今早（2日）位於荃灣及將軍澳的AEON分店，未開門營業前已大排長龍，等待入內搶購貨品，質疑「日日咁買，雪櫃夠位嗎？」，不過有人就指出每周三為該店減價日，加上有其他優惠，令人流大增，擔心「咁排法未禁足已經感染」，呼籲大家理性冷靜應對。



港府消息人士回應《香港01》記者查詢時承認，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測3次，有限度禁足期4日，日內將諮詢北京衛生當局，務求獲取對方更加專業意見之後，方才拍板。

有網民分享AEON今早未開門前的情況，只見將軍澳廣場分店的人龍，由門外伸延至廣場中庭，未見龍尾位置。（FB「將軍澳主場」圖片）

有網民在facebook群組「將軍澳主場」分享AEON今早未開門前的情況，只見將軍澳廣場分店的人龍，由門外伸延至廣場中庭，未見龍尾位置。有街坊表示，今日為「超級星期三」減價日，適逢2號會員感謝日，加上禁足消息引來市民連日四出儲糧，令人流大增，形容店內搶購場面墟冚，「薯仔洋蔥又搶，海產又搶，蛋又搶，灣仔碼頭（水餃）又搶，連豆腐都有市」。

另有網民在FB群組「真．荃灣友」分享照片，笑言「今日到AEON清零，要排隊入」，只見位於灣景廣場的分店亦見長長人龍，人龍需繞着廣場外圍排列。

網民看完照片都直呼誇張，「都唔知搶嚟做乜，夠食咪得囉」、「間屋咁多位放嘢食咩？」，又揶揄「香港人真係鍾意排隊，加油呀，仲有十幾日排呀」。有人就擔心人群聚集交叉傳染，「咁樣排法未到禁足已經感染」、「攪到咁多人聚集，商場無都變有」，呼籲大家勿恐慌，「冷靜啲！理性啲！」。

AEON早前公布旗下店舖（包括AEON STYLE）由3月3日（周四）起縮短營業時間，其中康怡、黃埔及油塘的AEON STYLE，以及屯門、荔枝角、荃灣及將軍澳的AEON，超級市場早上9時營業，其他部門延至10時才營業，並統一晚上9時落閘；而九龍灣、大窩口及九龍城AEON則朝10晚9營業。藍田、尖沙咀及旺角的獨立超級市場，營業時間都縮短，關門時間提早至晚上8時半至9時。

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網上群組、社交通訊軟件WhatsApp流傳一段聲稱是西灣河百佳被搶購「清零」的片段，見到店內多個貨架空空如也，引起網上熱議。



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不過翻查資料，西灣河利基大廈百佳分店本已預定3月2日結業，有網民反問：「呢間做埋今晚就執，想要補全倉？」百佳回覆香港01表示，相關分店因租約期滿，將於明天（3月2日）結業。