超強防疫裝現身超市　扭蛋機外殼笠頭套上身　網民：有漏洞唔安全

本港第五波新冠肺炎疫情持續，由於COVID-19變異病毒株Omicron傳播力強，專家建議市民外出時可戴兩個外科口罩，亦有市民戴防飛沫面罩等加強保護。不過網上流傳一張照片，有市民穿起「最強防疫套裝」現身超級市場，包括改裝疑似扭蛋機外殼笠頭及穿上魚檔用防滑長靴，誇張得引起網民熱議，不少人都認為相中人並非真正防疫，只是貪玩「cosplay」一下，但亦有人突破盲點找出漏洞，「爭對手套喎」。



網上流傳一張照片，有市民穿起「最強防疫套裝」現身超級市場，包括改裝疑似扭蛋機外殼笠頭及穿上魚檔用防滑長靴，誇張得引起網民熱議。（網上圖片）

多個facebook群組及網上討論區流傳有關照片，照片相信是在本地一間超級市場拍攝，該男子戴上口罩，再加1個疑似扭蛋機外殼當面罩，全身穿上透明膠袋，腳上亦有防滑膠靴，在收銀台前搭着1架上貨用的手推車。

照片引起網民嘩然，笑言是最強防疫裝備，「成部扭蛋機咁」、「邊度買到？緊急情況真係需要用！」、「有無工程師解構到呢件套裝嘅組成零件」，又指相中人必定是《變形金剛》迷。但有眼利網民看穿破綻，指雙手未有戴手套，「隻手唔防，玩完啦」。有網民亦質疑照片真偽，又認為男子只是貪玩「Cosplay」，拍完照就會卸下防疫裝備。

同場加映：新冠肺炎肆虐以來，專家早已不斷提醒巿民抗疫關鍵，包括3大高危播毒位、20個日常隱藏病毒的陰濕位及戴口罩的重要步驟，在疫巿時刻，大家齊來重溫。



個人防疫措施全部睇清： １．3大高危播毒位

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