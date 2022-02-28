陳肇始指不排除禁足　搶購潮再現超市多空架　網民舉例子突破盲點

本月以來香港新冠疫情持續升溫，全民檢測預料於3月進行。食物及衞生局長陳肇始今（28日）表示，政府現時並不完全排除於全民檢測期間實施「禁足令」。消息一出，多區的超市再現搶購食品和物資的人龍，網民紛紛慨嘆「因為某人一句說話，又令市民恐慌了」、「鳥克蘭俾人攻打都唔會咁」，希望市民不要囤貨，只買自己所需的份量即可。

有網民則，指過往每次出現搶購潮，事後都會後悔，呼籲大家要理性，又舉2011年的「盲搶鹽」及2年前盲搶廁紙做例子，「結果啲存貨幾年都未清晒」。有人則指就算禁足都只是數天，加上一般會準許市民外出購買食物，故毋須囤積太多糧食。



「禁足令」消息再甚囂塵上，不少市民到超市一次過購買大量食品。（facebook圖片）

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陳肇始今早表示，政府現時並不完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，對於行動不便人士，有機會安排上門進行核酸檢測。訪問一出，「禁足」一詞立即成為網上熱話，市面上多間超市亦出現人潮，民眾趕忙購買罐頭、急凍食品、柴米油鹽等，其中不少人更是裝滿一整車貨品，急凍櫃、貨架等全被掃空。

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許多網民擔心這一波搶購潮，或導致部份市民買不到日常用品，留言稱「上星期先話香港冇禁足嘅條件，啲政策咁樣好心安排好先公布啦，烏克蘭都冇掃得咁勁」、「公布啲嘢日日改，改到心慌慌」、「搶完必理痛而家又要搶超市物資，真係忙」、「每星期都玩一次，累唔累」、「我想買嘢煮個下午茶都買唔到」、「雪藏都冇晒嘢賣」、「生活緊張指數，仲衰過烏東烏克蘭」、「對於平時冇囤開貨嘅我哋，一家大細真係食風」。

不過，也有網民引述超市職員指，其實貨架全空並非完全缺貨，而是「執唔切貨，送唔切落鋪」，呼籲市民毋須過份擔心，「唔使同人爭、同人搶，次次搶購潮都係好快完」，有人則指就算禁足，相信都只是數天，根本毋須囤積太多糧食物資，又指其他國家封城，仍會准許市民外出購買食物，「根本就唔使擔心糧食」。

自2月初封城消息在網上流傳後，連日均有市民到超市掃貨，消委會主席林定國早前亦呼籲市民理性消費，不要過度囤積物資，造成社會恐慌。

同場加映：新冠肺炎肆虐以來，專家早已不斷提醒巿民抗疫關鍵，包括3大高危播毒位、20個日常隱藏病毒的陰濕位及戴口罩的重要步驟，在疫巿時刻，大家齊來重溫。



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