陽性快測結果擺車頭　私家車收違泊告票　網民批司機外出播毒自私

疫情嚴峻，不少市民使用快速測試套裝後都呈陽性。有網民在facebook群組上發文，稱路過拍到1部違泊的私家車在車頭擺放了呈陽性的快測結果，似是暗示中招未能將車開走而求情，但最後難逃被抄牌的結果。有網民質疑快測陽性者可能曾經開車外出，播毒行為十分自私，亦有人認為既然可以開車，就應該直接將車泊進停車場避免阻塞交通抄牌。



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在facebook群組「全港違例抄牌提示區」上發文，稱「唔好以為放2條間喺到就唔抄你啦，我嚇大㗎」。從他上載的照片可見，1部私家車於車頭擋風玻璃下放置了1個快速測試套裝，上見可見有2條線，即結果呈陽性。在車頭擺放陽性結果相信是以此求情，希望避免因為違泊而抄牌。不過該私家車的水撥最後還是夾了1張告票，求情無效。

事件引來網民批評，質疑有確診者外出，「重開車周圍去」、「中咗招仲周圍走，無隔離，等佢返嚟捉司機啦」。留言又提到，司機確診後有長時間都不能外出，應該安排拖車而非只是抄牌，「2條線就應該拖車，車主有排都唔出得街」、「拖你部車去隔離」。最後有網民提到，既然車主都曾開車外出，應該將車泊到停車場以免長時間阻塞道路，「確診唔識泊停車場？」、「落去放枝嘢喺車頭點解唔揸返屋企停車場？」。

（facebook群組「全港違例抄牌提示區」）

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

+ 12

問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。