防疫消毒有秘訣！即睇家居清潔3大常見錯誤　1款清潔神器好過牙刷

家居清潔技巧相信大家也知道不少，香港人為長期對抗疫情早已做足準備，但就算你家居清潔用品全數準備充足，用錯清潔方法只會讓家居繼續暗藏細菌髒污！不想事倍功半？等裝修佬今日話你知大掃除常見的清潔誤區，以免繼續犯錯！



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家居清潔3大常見錯誤

1.清潔路線混亂



有時家居清潔時，未必每一個區域也需要清潔，或許只需要簡單清潔。簡單清潔時你可能會忽略一件事，就是清潔的路線規則。

如不守清潔路線規則，只貪一時順手方便，可會令你清潔精力前功盡廢。例如由下清潔上去，上面的灰塵細菌就會掉到下方，那早前已清潔的下方便會重新沾上髒污。

因此，請謹記家居清潔路線守則是：上至下，內至外，順時針。若果你需要大掃除，請把所有用品，包括家居清潔劑、用具等集中於一個筒中，帶着筒隨行，避免來回走動，防止把髒污塵埃重新沾到已清潔的地方。

2.家居清潔用品挑選不當



•舊牙刷

不少人有家居小智慧，會使用身邊各種用品作清潔工具。當中最常見的就是舊牙刷，舊牙刷確實能刷到細小的直線縫隙，但因為前方一般沒有斜角，刷毛也較軟，轉彎的縫隙與角落其實難以刷到，縫隙角落將會持續積藏髒污。

一般常見的舊牙刷其實比較適合用作清潔鞋底等可以靈活移動的物品，如需要清潔牆身磁磚等不能移動的物品，可以選擇刷毛較短的牙刷，如電動牙刷圓形刷頭，或是滾輪式牙刷。

滾輪式牙刷或刷毛較短的牙刷清潔起來更靈活。（網上圖片）

3.清潔手法錯誤



清潔工具準備好，不等於就能完美去除細菌病毒及塵埃，清潔手法亦同樣重要。如胡亂擦拭，無助清潔外，更可能使細菌大面積擴散。

●不能以「來回擦拭」方法使用抹布

我們慣性在抹拭時用「來回」的方法，但這樣做其實會使抹布上的細菌病毒重新擦在物品上，結果便無清潔消毒效果。使用抹布清潔時，應以單一方向抹拭，便減免這種情況發生。

●不能以濕抹布清潔所有東西

並不是所有污垢也適合使用水或濕抹布清洗，有些地方使用濕抹布擦拭反而會令塵埃污垢緊緊黏附於物件上，引致日後更難清潔乾淨。乾的表面，如傢俬、窗框內側及有靜電的電器表面，其實應先用「雞毛掃」或乾布先掃走塵埃，才再消毒清潔。

●沒有定期更換及清理清潔用具

清潔後你有沒有清洗乾淨你的清潔用具？若沒有每次為清潔用具徹底消毒便再次使用，有機會把細菌病毒全屋亂抹擴散。比較常見例子有集塵袋、抹布、拖把等。

總結



以上3個清潔常見錯誤你犯了多少個？其實只要謹記清潔應由內到外，上到下，使用合適及真正能刷洗每個縫隙角落的清潔用品，就能不浪費清潔的時間和精力了。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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