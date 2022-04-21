康復紀錄二維碼申請｜有效期？幾時打第3針？無紀錄點算？│附網址

【康復者／疫苗通行證／康復紀錄二維碼／康復者登記平台／安心出行／接種疫苗／第三針／打疫苗／證明】本港第五波疫情回穩，政府繼早前更新疫苗通行證接種時間表，包括康復者接種疫苗指引後，今日（4月19日）再公布「康復紀錄二維碼」安排。究竟最新康復者何時才需要接種第一針及第二針疫苗，是否需要打第3針呢？又要如何下載「康復紀錄二維碼」？未知曾否感染，或未有上報確診的人，又是否要接種疫苗？以下一一話你知。



康復者如何符合疫苗通行證要求？（資料圖片）

下載「康復紀錄二維碼」安排

康復人士可通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統（www.evt.gov.hk）下載「康復紀錄二維碼」。康復人士亦可選擇以「智方便」或最新版本的「醫健通」流動應用程式下載「康復紀錄二維碼」。

經上述網址下載「康復紀錄二維碼」的人士，需提供香港身份證號碼、身份證簽發日期及出院或陽性檢測結果日期的月份以作身分認證。至於只持有出生證明書或其他身分證明文件的人，需提供出生證明書或相關身份證明文件號碼、出生日期及出院或陽性檢測結果日期的月份。

「康復紀錄二維碼」在康復日期起計的180天（即6個月）內有效，其間康復人士可攜帶或出示「康復紀錄二維」碼替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。

另外，作為過渡措施，康復人士在6月30日前仍可出示相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，但之後必須使用「康復紀錄二維碼」，或已包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼。

至於不確定曾否感染2019冠狀病毒病的人，或衞生署系統沒有其康復紀錄的人，其接種新冠疫苗的安排，則跟沒有感染的市民一樣。

新冠肺炎康復者疫苗通行證接種時間表

（1）12歲或以上的康復者，如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，或仍在康復後六個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。

（2）12歲或以上已康復滿六個月，而感染前未曾接種疫苗的康復者，在第一階段期間（即四月二十九日或以前）接種要求不變，即須接種第一劑疫苗才能使用「疫苗通行證」。在第二和第三階段期間（即四月三十日起），康復後在接種第一劑疫苗之後的六個月內，仍能使用「疫苗通行證」；如超出六個月，則需要接種第二劑疫苗才能繼續使用「疫苗通行證」。接種第二劑的要求並不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

（3）12歲或以上已康復滿六個月，而感染前亦已接種一劑疫苗的康復者，在第一階段期間（即四月二十九日或以前），「疫苗通行證」下並無額外接種要求。在第二和第三階段期間（即四月三十日起），康復滿六個月後，需要接種第二劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。接種第二劑的要求並不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

疫苗通行證現正實施，進入表列處所須使用安心出行及符合接種疫苗規定。（資料圖片）

康復者如何滿足疫苗通行證？

康復者如何滿足疫苗通行證，食物及衞生局副局長徐德義表示，被動抽查的處所，如商場等，相信有抗辯理由。衞生署又指，確診者康復後可持隔離令作接種疫苗豁免證明。

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康復者何時可接種疫苗？

根據衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同專家顧問團最新建議，曾感染新冠病毒人士康復後的疫苗接種安排及接種時間如下：

免疫功能正常人士：

-如在感染前已接種兩劑或以上疫苗，康復後毋須再次接種

-如未完成接種兩劑疫苗，可按年齡及感染前曾接種劑數，在康復後接種最多2劑

-5至17歲兒童及青少年如接種復必泰疫苗，康復後可接種最多1劑(有個別需要如到海外留學，康復後可接種第2️劑)

免疫力弱人士：

康復後要接種額外劑次，間距亦較免疫功能正常人士一般為短

康復者應在哪裡接種新冠疫苗？是否需要攜帶感染證明？

康復者可毋須預約到任何一間社區疫苗接種中心、公立醫院新冠疫苗接種站、流動接種站、參與疫苗接種計劃的私家醫生／診所或參與先導計劃的私營醫護機構接種疫苗。

19間社區檢測中心開放：

如曾在本港以外地區感染並康復，應攜帶先前感染的相關文件證明，以供現場醫護人員評估，包括醫生證明信、出院摘要等（文件須採用英文或中文書寫， 並與康復者個人資料相符）。