救護員助接生滿身血　孕婦送院先講快測陽性　網民轟：可能累埋BB

疫情下醫護人員成為壓力最大的一群，每日疲於奔命照顧病人，同時也要擔心自己或有機會「中招」。有孕婦早前臨盆召救護車送院，救護員在車上協助接生「搞到一身都係血」，但孕婦送院後才表明「快速測試中咗」，令救護員感染風險大增。不少網民看過帖文也狠批涉事孕婦自私，除了有機會感染他人，更有可能危及嬰兒安全。



有自稱救護員發文，指有孕婦早前臨盆召救護車送院，救護員在車上協助接生，但孕婦送院後才表明「快速測試中咗」，令救護員感染風險大增。（資料圖片，非當事人）

「生仔都要考牌㗎！唔該！」有自稱救護員的網民投稿至facebook群組「公務員secrets」，直言今時今日經濟不景，多個行業步入冰封狀態，「但問心做醫護真同前線救援人員係特別辛苦」。他指早前有孕婦臨盆時召車，打算到醫院分娩，救護員按情況，在無穿上保護裝備的情況下，在車上協助接生，「搞到一身都係血」。

樓主指孕婦整個過程也從沒提及自己確診，直至抵達醫院才表示「快速測試中咗」，導致他與一眾同事無辜變成密切接觸者，感染機會大增，不禁怒斥：「我X你咩…將心比心啦，你估你先要生仔先有屋企人咩？」

樓主狠批涉事孕婦隱瞞染疫事實，令他與同事感染機會大增。（資料圖片，非當事人）

不少網民也同情救護員的遭遇，狠批涉事孕婦自私，更有機會危害嬰兒的安全，「主動透露染疫係責任同道德，而且讓醫護知道實情作處理，對自己同初生嬰兒都有好處，呢個孕婦係愚不可及同極為自私，分分鐘BB變成最大受害者，亦有機會害到其他病人市民」、「搞到救護中，每個休息2-3星期，唔夠人做嘢，咁其他大肚婆咪自己喺屋企生囉。啲人真係自私」。

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