婦人放售二手快餐店瓦煲　標榜靚料索價每個$70　網民：送都唔要

近年不少人於網上放售二手物品，免浪費之餘亦有機會賺回成本，不過並非所有物品也適合轉售。有婦人早前就在社交平台放售二手快餐店瓦煲，更以「靚料」作為賣點，索價每個70元。帖文上載後即引來熱議，有網民指出瓦煲本是連同煲仔飯一同出售，店方亦有提供「按煲」服務，「你食過會值錢啲？」；亦有人認為疫情期間不應轉售曾使用的餐具，以免增加「播毒」風險。



有婦人早前就在社交平台放售二手快餐店瓦煲，更以「靚料」作為賣點，索價每個70元，帖文上載後即引來熱議。（fb「沙田之友」圖片）

有婦人於多個網上群組發文，放售一共3個二手快餐店瓦煲，表明已將瓦煲清洗乾淨，更以「靚料」作招徠，希望以每個70元的價錢售賣，並要求與買家相約時間在沙田港鐵站交收。從樓主提供的相片可見，瓦煲仍放於快餐店提供的紙盒內，外表尚算乾淨，但仍有曾用作煮食的痕跡。

帖文一出即引來網民熱議，不少人質疑樓主放售二手瓦煲的行為是「又食又拎」，直指其開價比快餐店連飯出售的價錢更貴，而且快餐店亦提供「按煲」服務，「個煲放售仲貴過個煲仔飯餐嘅價，係乜嘢玩法呀」、「買個煲仔飯連埋個煲外賣都係$55」、「咩事咁貴？因為你用過？」。

亦有網民認為，現時疫情嚴峻，根本不應轉售曾使用的餐具，以免有播毒風險，「而家嘅疫情，就算係免費都好難搵人接貨，仲要賣$70個，那裏來的自信」、「原來可以咁㗎，咁我食完揼咗佢咪冇咗好多錢？」、「會不會大家誤會了，$70係佢當車馬費畀返要貨嗰個人」。

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有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新，從相片可見，鞋底已嚴重磨蝕，內籠的鞋墊甚至已經變黑，一眾網民紛稱「大開眼界」，直言「貼錢叫我着都要考慮下」。



網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。