港媽睇中二手小提琴　賣家堅持要試上手建議呢度交收　網民即勸阻

網上不時有人放售或轉贈二手物品，交收安排大多以方便彼此為主。有港媽於討論區發文，指日前在二手網站看中1個小提琴，女兒亦非常喜歡。她指原本已約好賣家交收，惟對方臨時失約，又堅持她應「試真啲」，建議她到其家中交收，令她感到奇怪。網民了解事件後紛紛勸港媽放棄交易，認為她對賣家了解不深，貿然到別人家中或有危險。



有港媽於討論區發文，指有意於網上購入二手小提琴，惟賣家建議於其家中交收，令她感到奇怪。（GettyImages）

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該名港媽早前於親子王國討論區發文，指在二手交易網站看中1個小提琴，向賣家了解後打算購買，「佢畀我聽過啲聲，我囡又好鍾意」。她指原本已約好賣家交收，但對方卻臨時失約。

港媽稱，賣家之後再次與她溝通，堅持她應「試真啲」才決定是否交易，多次提出「上佢屋企試上手先買」，令她感到奇怪。她直指過往曾購買二手小提琴兩、三次，一向也是相約賣家於港鐵站交收，「唔明點解要上屋企？真係十五十六」。

港媽稱，賣家堅持她應「試真啲」，建議她到其家中交收。（GettyImages）

網民看過帖文也直指事件可疑，紛紛勸港媽拒絕賣家要求，甚至放棄交易，「book個琴房試咪得囉！千祈唔好上陌生人屋企」、「我估賣家懶交收，叫人上門慳腳骨力。同佢講疫情關係唔想上門，可否佢樓下交收」、「防人之心不可無，試琴唔一定要上佢屋企，又唔知對方係咩人，小心為上」、「唔book琴房一係去公園試，總之要有其他人在場；再唔係搵過第二個賣家算」。