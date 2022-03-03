訂婚噩夢｜一個自私理由竟要未來外父勿出席　網民齊勸新娘唔好結

傳統的結婚習俗，繁瑣又複雜，如果雙方家庭不願秉持著互相尊重及妥協的態度，那這可就問題大了。



有網友在匿名公社發文表示，訂婚日期沖到男方姑姑，所以男方強制更改日期，但對方建議的日子卻正沖她爸，委婉告知，竟被回姑輩比較大，要女方退一步？

竟要求新娘老豆當日「迴避」 網民睇完一致勸唔好結 點圖睇原文同網友意見▼▼▼

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「最近跟男友家人因為看日子看到都快吵起來了，明明訂婚就是女方看日子的，但男友爸媽說那天剛好沖到他姑姑，所以硬要我們改日子，結果他們建議的日期正沖到我爸，我請媒人婆委婉跟他們說，結果他爸回我們姑的輩份比較大，要我們退一步，退個Ｘ啊，我訂婚當天要我爸迴避？那還訂個Ｘ婚，男友還勸我不要把事情搞這麼僵，到底是誰在找麻煩啊？後來媒人婆又幫我們看另一個日期，結果他爸又說這樣訂結只差5天不合禮俗，硬要我們接受他提的日期。就說正沖我爸了是聽不懂嗎？所以訂婚他姑姑一定要到場，我爸不用到場的意思？吵到都不想結婚了。」

網友紛紛表示不可思議：「訂婚爸爸不出席，也不需要訂婚了，男友還不站你這邊，你嫁過去會很辛苦，好好想清楚吧！」「訂婚以女方為主，男方太過份了，雙親最大，姑姑是什麼東西！」「他們的姑姑是哪位啊？比你父親還重要，為何要委屈自己的父親，這種不懂尊重人的家庭嫁過去也不會幸福，幸好現在還來得及！」「男方好像只想到自己，並沒有替妳們著想」「所以才說要看日子啊，不然自己去法院公證結婚更省事。話說回來，大家都要堅持己見，不如不要結親家，同居就好了，再不然就是各自去找各自的幸運。」「定婚關姑姑屁事啊，如果你是我女兒直接叫你別結了。」「傳統訂婚儀式，男友爸爸是不知道嗎？居然要女方爸爸迴避，應該問男友爸爸當初也是這樣娶妻嗎？」「不可思議，男方簡直智障。」「不要結了，嫁過去沒好日子過了。」

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