女網友終於等到被求婚　點知戒指竟然唔啱戴　知道真相後火都嚟埋

有女網友分享，終於等到男友向自己求婚，連戒指也準備好了，豈料指圍卻不合。原本以為是小小美中不足，逼問過後才發現心碎真相：「我傻住了，我不知道該不該因此不高興，可是我內心好受傷。」



文：匿名（發表於爆料公社APP-匿名館）

戒指來源竟然係……初初追問仲要講大話！點圖睇睇女網友原文全文▼▼▼

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「前一陣子男友求婚了，當下我很開心，但事後我越想越不對，因為指圍有點差太多（我無名指3號，那戒指連戴我拇指都太鬆……)，男友的說法是因為我人都不在台灣，他無法得知我的指圍。看似合理的說詞，在經過逼問後才發現案情並不單純！」

「男友有個交往十五年以上的前女友，當初雙方家庭都覺得他們會結婚但最後分手了，女方現在也已經結婚有家庭了，雙方有時會聯絡見面，男友說前女友是他的家人希望我能體諒，我不忍心狠心不讓他們聯絡，跟男友說我們是跨國遠距離安全感和信任很重要。你們都在台灣，我不介意你們碰面，但要事先讓我知道。」

「男友很疼我，我們都在適婚年齡也論及婚嫁，前一陣子男友求婚了。當下我很開心但事後我越想越不對，因為指圍有點差太多（我無名指3號，那戒指連戴我拇指都太鬆），男友的說法是因為我人都不在台灣，他無法得知我的指圍，只好買大點的到時候再改小。過兩天我追問他才承認那是以前買來要跟前女友求婚的戒指……我傻住了，我不知道該不該因此不高興，可是我內心好受傷。」

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「結婚這麼重要的事，求婚過程草率就算了（他不浪漫，我也很實際不花俏的人），他說他重視平常的相處不喜歡這些繁文縟節，只是連求婚的戒指都拿以前要跟前女友求婚的戒指讓我真的覺得很不被尊重，我一直告訴我自己不要去在乎他的前女友/半個家人，現在他等於要拿一個「前女友」的大枷鎖套在我身上一輩子，我很難過。告訴他我的心情，他一再跟我道歉說他沒想這麼多沒顧慮到我的心情，那個周末他帶我逛遍各個珠寶店買了一個我喜歡的戒指給我事情才落幕。想發文是想問問這情況我生氣算不算耍任性？男生拿要給前女友的求婚戒來跟現在女友求婚到底是甚麼心態?他是很成熟理性的人，難道真的只是因為太過實際嗎？想說買了不用浪費嗎？」

網民回應：「不能跟最愛在一起，找一個能一起生活的女人，他當然不會對你不好，但是他為你做的一切，是要看是他主動的真心，還是因為你要求的去配合取悅你，這兩者差很多，不要生活久了，你只是個伴，心卻不在你身上」、「你就是活在他前女友影子下替代品啊！什麼叫前女友是家人？就問你，要一輩子活在前女友影子下嗎？讓他們無時無刻以『 家人』名義隨時合理的見面嗎？」、「男友白目，你沒錯」、「互相信任最重要」。

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