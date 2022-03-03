台超市醜爆Marvel公仔意外掀搶購潮　毀容版奇異博士黑寡婦最慘烈

台灣全聯福利中心（簡稱全聯）斥資2億新台幣取得漫威（Marvel）英雄IP授權合作，於2022年2月11日起推出滿額贈的吸盤公仔活動，不料卻因外型不像、缺件等瑕疵而引發網路「炎上」（指因為爭議話題而被網友猛烈攻擊）事件，讓消費者期待落空之外，更大罵全聯對贈品毫無品管。



《食力》利用「OpView社群口碑資料庫」追蹤此次網路炎上事件討論趨勢，從2022年2月7日起全聯臉書官方粉絲團就推出滿額贈活動的預熱宣傳，不少網友在貼文下方留言表示「好期待」、「會長什麼樣子？」，同時也對於公仔的英雄總類相當關注。

但直至2月11日活動上線後至2月25日網路上對於「全聯漫威吸盤公仔」的討論，討論熱度之高，自滿額贈活動開始兩週已有累積近3萬則的討論聲量，其中尤以「社群媒體」討論最為熱烈。不過，這一切並非一開始大眾對於「漫威英雄」聯名搜集的期待熱潮所帶來的聲量，反倒是公仔外型落差太大引發網友熱烈開箱。

點圖睇網民分享嘅「戰利品」▼▼▼

+ 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

活動開始後網路上一片負評，監測期間負面聲量高達8315則，直逼正面聲量的兩倍之多。進一步從負面討論聲量的文字雲來看可發現，「瑕疵品」、「公仔回收箱」以及狀況最多的英雄公仔「黑寡婦」都成為網友熱議的論點。

一、公仔大走樣，網友戲稱「負責醜聯盟」、「復醜者聯盟」！

從文字雲中可以看到佔有大比例的「瑕疵品」三字，這也是這次全聯公仔活動主要的討論熱度來源，共有601則討論聲量。2月11日活動開始當日，在社群網站掀起的討論就是因為消費者拿到的實體公仔大有瑕疵！眼睛歪掉、塗層位移，不少網友不留情面的批評公仔「醜」，也有網友認不出來公仔是哪位漫威英雄，網友還笑稱這是不是復仇者聯盟而是「復醜者聯盟」。

甚至有網友在擁有118.7萬的臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po文表示，「要不要乾脆舉辦全聯漫威醜公仔大賽，看誰拿到最醜的？」，引發網友紛紛在貼文下方留言分享自己拿到的瑕疵公仔，該篇貼文獲得1.3萬個讚、2748則留言，為本波討論熱度最高的一則貼文。對於網友的不滿，全聯於2月22日宣布全聯公仔不良率僅1%，但從網路上民眾分享的各種災情回報、公仔照片，恐怕不只如此。此次全聯斥資兩億新台幣、耗時一年半取得授權合作機會，讓民眾花費400元得到的贈品卻是這種品質，讓人難以接受。

【相關圖輯】淘寶醜東西大賽：比起五強 鹹蛋超肥同妖物小精靈原來已算好靚仔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

二、24款漫威英雄排排站 走樣的「黑寡婦」討論度最高！

全聯這次的滿額贈吸盤公仔活動，一般版、夜光特效版共推出24款的漫威英雄公仔，其中「黑寡婦（382則）」成為負面討論聲量中討論度最高的英雄，其次則為奇異博士（292則）、鋼鐵人（232則）。有網友在臉書社團「爆廢公社」發圖文表示，自己拿到的黑寡婦公仔臉整個都歪了，還戲稱「這只是剛好瑕疵品，還是特別做了卸妝的黑寡婦？」，引發網友在下方討論，此事件也跟上新聞報導，提高黑寡婦的聲量討論度。

三、請支援回收！瑕疵率過高 活動才三天全聯放出「公仔回收箱」

活動開始後僅短短三天，由於網友紛紛議論吸盤公仔的品質，認為瑕疵率過高，就有網友於2月13日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，在全聯門市看到擺放出「公仔回收箱」，並戲稱這是「漫威恐怖箱」，「可能要十個箱子才夠回收」、「不解，花兩個億來給人罵，現在要無償收回去，我不如丟垃圾桶」、「我剛剛拿到一個，正想說這種垃圾要丟哪裡」等都是網友對於公仔回收箱的評論，可見公仔回收箱的出現尚不能平撫網友的情緒。這也是罕見的有活動贈品送出短短幾天，並非因使用、食用安全問題召回產品，又再次帶動一波全聯公仔活動的討論聲量，同時「公仔回收箱」一詞也在這次全聯公仔活動的負面聲量文字雲中佔有133則。

全聯漫威公仔滿額贈活動負評如潮 卻意外帶動網路聲量討論

其實，這也並非全聯第一次因贈品或集點商品品質瑕疵登上新聞版面，在2020年也曾因為換購的玻璃保鮮盒在未使用的情況下無故碎裂，引發消費者爭議而促使全聯接受退貨。全聯這次會選用「復仇者聯盟」作為公仔選擇，無非是更加想擴展除了婆婆媽媽以外的消費客群，但卻因為吸盤公仔的一連串的瑕疵引發炎上事件，網路上出現不少負評，讓網友們在網路上罵聲一片、滿滿的無奈，甚至有網友提到故意不想買到400塊就因為不想獲得公仔。這短短兩週內，雖然光是此活動就在網路上吸引近3萬則的討論聲量，同時也增加不少全聯的曝光率，但對於全聯滿額贈、換購商品頻頻出現瑕疵問題，對於品牌的社會觀感是好是壞、消費者又真的會因為這些行銷活動提升對品牌的支持度嗎？也許，並不竟然。

延伸閱讀：

全聯憑甚麼逆勢展店400坪？關鍵在於為顧客創造科技服務、消費體驗

全聯PX Pay成全台第3大行動支付，擠下Apple Pay全靠「婆媽粉」？

【本文獲「食力」授權轉載，原文：全聯漫威公仔瑕疵品炎上事件 引發3萬則討論聲量！斥資2億取得授權卻遭網友怒稱「復醜者聯盟」】