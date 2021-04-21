孫悟空加入DC宇宙　豬八戒沙僧同曝光　原來Marvel都出過美猴王？

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-21 18:30

說起孫悟空，港人印像中最經典的，莫過於張衛健扮演的孫悟空。在大大小小的影視劇裡，其實孫悟空的形像已經多達60多個，而且涉及多個國家。最近又來了一個。為了慶祝亞洲超級英雄節，DC漫畫將打造以中國古典名著《西遊記》為靈感的漫畫——《齊天大聖》！讓我們鼓掌，西遊記再次中美兩開花！

DC版齊天大聖就這樣？

你絕對想不到，DC版的齊天大聖，長這個樣子。如下圖，這撅起的小嘴，上揚的眉毛，好一個傲嬌的悟空……

豬八戒沙僧設計同曝光 Marvel版孫悟空將由吳宇森拍成電影？點圖了解更多👇👇👇

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這三個任務故事由華裔漫畫作家楊謹倫創作。楊謹倫在美國漫畫界名氣不小，2006年，他的第一部漫畫小說《American Born Chinese》（《美國出生的華裔》）贏得了普林茨獎，這也是唯一一部贏得該獎的漫畫小說。這一次，面對楊謹倫設計的悟空八戒，除了嘲諷的評論，有另一種觀點則認為：楊謹倫近些年一直致力於傳播中華文化，並指出該期漫畫也是亞裔角色的特刊，一期完結。既影響不到中國市場，也賺不到國內市場的錢！所以認為這次的作品大家不要抱有偏見！

有網友說：DC亂編？你看了漫威，才知道什麼是亂編！

在這之前，漫威宇宙很早就已經將孫悟空「搬運」進了自己的劇情宇宙，在漫畫《恐懼本源》系列中，就曾經單獨設定了一個「美猴王」的劇情。只不過～在這一版漫畫中，孫悟空這個覺得被漫威搬運的半生不熟。孫悟空成了背景元素不說，甚至一度將經典的一個筋斗十萬八千里給改編成了一個筋斗一千里。

雖然這本漫畫從未發行過，但漫威可不會輕易放過這個能生財的IP。據外媒最近報道，這部漫畫將拍成真人電影，並由著名華人導演吳宇森（《英雄本色》《縱橫四海》）擔任監製。是的，吳宇森要替漫威製作關於「美猴王」的超級英雄電影了！故事背景設定在印度，然後內容可能藉鑑中國神話，具體計劃漫威還沒有公佈。不過，看到流傳出來的美猴王設計，估計很多粉絲和我都一樣都懵圈了，這完全就是一個lol武器大師好吧！絕了，這一定就是一個披著孫悟空外衣的漫威故事。

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那些年，被誤解的中國文化！

DC和漫威好像是和中國的美猴王槓上了嗎？求你們放過中國傳統文化吧！還記得去年上映的《花木蘭》,萬眾期待，最後評分卻只有5分。這位花木蘭，從小習武，自帶氣功，會打太極。除了名字叫花木蘭，我想不出這和中國的花木蘭有半毛錢關係。將花木蘭的成長作為故事主線，加入典型的迪士尼奇幻元素，這就是一鍋不倫不類的好萊塢式大雜燴。

國外的這種「借鑒」，可能只是為了吸引一些「IP原生粉」而已，我們還是不要指望別人來花巨額投資，來給我們拍攝出一部還原西遊的，符合中國市場的純粹西游神話。就像這次DC的「猴王子」，在故事主線設定上目前已知的，就是在猴王子漫畫中，他將與沙贊一起對抗希瓦納博士，瞧～還是老套路而已。

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