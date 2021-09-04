中國金雞獎海報設計比賽獎金10萬引出無數高人　領先竟然係呢隻雞

近兩年因為一些那啥的原因，金雞百花獎引起了足夠大的關注。今年，34屆中國電影金雞獎又要來了！



這一次，海報向社會公開招募海報，最高獎金達10萬元。不得不說，開始下血本了啊！官方文稿介紹說：之所以如此重視海報的作用，是因為電影節海報所呈現出的情感表達能力，有時甚至是整個電影節的話題之王。

曾經的金雞獎，受到萬千寵愛，卻因一張海報，承載了太多不屬於它的壓力。據悉，大賽在近兩個月內徵集到國內外1610件海報設計作品，目前經過前期專業評審，共有100幅作品入圍，網路人氣投票活動開始了。

一隻雞能玩出什麼花樣呢？讓我們來感受一下民間設計師的力量。（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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抄襲眾多，爭議紛紛

參賽作品共100張，日站君還來不及全部羅列，但我們可以看出，作品質量參差不齊，原創抄襲也頗有爭議。其中最大的爭議點在於這隻雄雞。

有網友認為，設計師作品應該被尊重，不應該以娛樂至死的態度對待兢兢業業的設計者。以前的海報不好還可以甩鍋給領導審美不行，這回讓你們自己選看能選出個啥來。

網民留言：「從來不覺得普選是進步，因為大多數的投票者沒有相關方面的認知，甚至連尊重都沒有。」「以前覺得官方海報醜，現在投票權塞在手裡反倒不珍惜了，民主搞成民粹。」

如今第一名《雄雞凝視》已經超過第二名幾萬票了，難道真的最後要大俗大雅？這一回，有種英國脫歐公投那味了。不過，官方宣佈，網路投票第一不一定能成為金雞獎主視覺海報，9月5日投票結束後，後續評選結果將結合專家意見和大眾選擇，從電影性、藝術性、創新性與技術性多角度對作品進行綜合考量。

看來這隻雞，可能無緣露臉了！你怎麼看呢？歡迎在評論區留步。

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