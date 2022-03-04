家中僅剩6隻雞蛋　港媽憂買唔到慳住用　網民教路免盲搶：大把貨

新冠肺炎第五波疫情肆虐香港，加上多次傳出禁足令消息，不少市民都搶購物資，更出現搶蛋情況，超市蛋類貨架常被「清零」！有港媽於討論區發文，問大家屋企有多少蛋，直言要慳住用。不少網民報出家中雞蛋數目，但許多人表示許多地方仍有蛋賣，根本不用搶貨、不用囤積，「今日街市已經周街都係蛋，使鬼排隊買」。更有網民稱相熟雞蛋檔說貨源穩定，「生果檔都有兼賣雞蛋」，又提到其實除了街市超市，很多店舖及網購平台都有蛋賣，「根本大把貨」。



3月3日，康怡AEON超市人龍今已不復見，不過多個貨架被「掃清光」，未能及時補貨。（羅君豪攝）

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有港媽在親子王國討論區發文，問大家家中還有多少雞蛋，又指她家只剩6隻蛋，「要慳住用，前日有蘭王冇買，轉頭再睇無晒」。不少網民都有補貨，稱有數隻至數十隻不等，有人更儲了50多隻蛋，「屋企冇蛋用，尋日終於買到，買咗2盒，夠食1星期」、「8 隻，我會忍住食剩4 隻先再買1 pack」，因為有部分家庭吃蛋較多，例如早餐要吃炒蛋等，故買得較多。有網民大呻家中已無雞蛋，「一路買唔到」。

能不能買到蛋，可能與市民所住區份有關。雖然早前出現排隊買蛋情況，但許多網民留言說現時雞蛋已經「完住唔缺」，「超巿外，連零食物語都有蛋賣」、「我見一田、大生好多供應」，又指未必區區有搶蛋情況，「超市大把雞蛋賣」、「街市已經周街都係蛋，使鬼排隊買」、「一板板任你買」、「多到睇你買唔買，連生果檔都有兼賣雞蛋」。

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有網民稱向平日光顧的蛋檔購買蛋時，對方都說香港的雞蛋供應穩定，另有人教路指，如果在平日常去的超市及街市買不到蛋，其實許多賣食材的店舖及網購平台都有蛋賣，絕無必要恐慌搶購。

雞蛋是許多家庭常備食材，部分人誤以為放雪櫃可以放很久，但留意雞蛋包裝有食用期限，應適量購買避免造成浪費。

（綜合）

網上近日流傳一段影片，有婦人於大廈地面外用繩將餸菜等物品運送給居於1樓的住戶。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

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