元朗超市避孕套貨架清空　街坊：使唔使套都搶晒　心水清網民咁講

全民強檢要配合禁足令的消息傳足多天，不少市民搶購物資，居然連避孕套都要搶？有網民昨（3日）行經元朗超市，發現貨架上多款避孕套都被清空，大嘆「使唔使連避孕套都搶晒」。許多人笑言因應在家工作、隔離及禁足令消息等，市民多買避孕套也無可厚非，「搞出人命邊個養」。不過，有心水清網民指這並非搶購而導致缺貨，而是現時各行各業包括送貨員等都可能突然要隔離，可能只是補貨不及，又有人提到其他店舖有貨。
樓主在「香港突發事故報料區」發文，稱3日下午1時到2時，發現元朗某幾間超市的避孕套被搶光，照片所見貨架上多款避孕套無論價錢、品牌、款式都被「清空」，大呻「使唔使避孕套都搶晒」，實在太誇張。
清空照令網民笑翻，多人笑言大家長時間留家工作又減少出門，當然會多備貨以免「搞出人命」，夫妻情侶在家享受魚水之歡是「最佳娛樂」，「居家隔離有咩好做？」、「避孕套真係要預多啲㗎」，傳出禁足令後大家都要預留多點避孕套「打發下時間嘛」。
市民搶購物資情況：
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更有人揶揄可能只是市民去到超市買不東西，「買唔到嘢咪買啲套走囉」、「用來同鄰居以物易物用」。也有網民批評，部份人「以為搶晒所有平時要用嘅野就會好有安全感，最白痴搶condom」。
不過，有人指過去搶購物資都曾出現搶避孕套的情況，可能只是超市補貨不及，並非有人搶購而導致缺貨。更有留言指，或許是送貨員要留家隔離等原因，對內對外運輸補貨有一定影響，心水清都明白不少打工仔中招或者要隔離無法上班，現時很多行業有人手不足問題，並有網民認為市面不缺避孕套，「Condom 萬寧大把喎」。
（fb群組「香港突發事故報料區」）
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