百佳屈臣氏今起限購！限購貨品一覽　網民憂更多人排隊：愈限愈搶

【百佳／屈臣氏／限購／調整開放時間】疫情及禁足令消息下市面出現搶購潮，百佳超級市場及屈臣氏宣布，即日起部份產品及藥物實施限購令，其中百佳限購米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，屈臣氏則限購止痛退燒及傷風感冒產品，同樣是每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。限購令消息一出即引來網上關注。

有網民認同限購可令更多有需要的人獲得所需物資，不會因搶購潮而缺乏；但亦有網民擔心限購令推出後，會有更多人排隊購物，也有網民認為可再收緊限購貨品件數，甚至推出實名制。



百佳推限購令（羅君豪攝）

百佳限購貨品清單：

米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件

屈臣氏限購貨品清單：

止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件

百佳、屈臣氏強調各類貨品貨源穏定

百佳及屈臣氏重申，目前各類貨品貨源穏定，但由於疫情嚴峻，有前線、後勤及物流人員染疫，以致人手極度緊張，會竭盡全力調動人手維持服務，盡力加快貨品補貨、上架及物流速度。百佳及屈臣氏又說，會盡力維持價格水平，以供應市民所需，並已與各地供應商緊密聯繫，增加各類產品貨量。

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百佳及限購令一出引起網民熱論。有網民認同限購可令更多有需要的人獲得所需物資，感嘆「到底班人要掃到幾時？」但亦有網民認為限購5件仍是太多，作用未必太大，「5件都多啦，3件就差唔多」、「1家10口嚟買都50件啦」、「即係可以再排隊？應該實名」。

也有網民擔心，推出限購令後，會令更多人需要出來排隊，甚至重複排隊，又憂慮「愈限愈搶」。

百佳改分店營業時間一文看清



百佳於Facebook宣布，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳店舖營業時間將會調整，「不便之處，敬請原諒」。百佳又說，每日會提供抗原快速測試給所有同事，當值前必須取得抗原快速測試陰性結果，以安心為顧客服務。

百佳各分店營業時間如下：

今次改動，百佳大部份分店都會在晚上8時至9時關門，亦有部份分店會提早至下午3時關門，顧客到場前記得留意。