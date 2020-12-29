年輕港媽喪偶　亡夫遺囑限女兒自立前不能再嫁　遇第二春陷兩難

真愛可衝破任何障礙？現實未必如此。有港媽於30多歲時不幸喪偶，當時女兒年僅2歲，丈夫生前立下遺囑，限令妻子在女兒自立前不能再嫁，否則不能獲得約200萬元遺產及物業，當時港媽亦同意。 10年過去，港媽覓得第二春，對方亦希望與她再組家庭，惟老爺、奶奶明言如她違反遺囑承諾，便會爭取孫女撫養權，令港媽陷入兩難，不知如何是好。

港媽喪夫後覓得第二春，惟礙於對先夫的承諾，矛盾應否與男友再組家庭。（《十八年後的終極告白》劇照）

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有網民於親子王國討論區以「這樣的口頭承諾會堅守嗎？」為題發文，指其女親友遇上兩難情況，詢問一眾網民會如何處理，「大家可以當我多事八卦，純粹了解下以女人角度點睇件事」。她指女親友結識丈夫時已知對方患不治之症，起初不打算生育，後來意外懷上女兒。丈夫得知後積極面對治療，可惜仍難敵病魔。樓主指親戚家境小康，離世時留下約300萬元保險金給父母，當中部分用是以月供的女兒教育基金。

港媽喪夫後獨自撫養2歲女兒至今，丈夫生前記掛女兒，怕她一旦再嫁，後父會對女兒不佳，故在遺囑訂下規矩，表明在女兒大學畢業、能自立前，妻子不能再嫁，否則不能獲得約200萬元遺產，以及已供完的自住私樓，當時港媽亦同意安排。

老爺奶奶對孫女非常着緊，明言港媽如要結婚或同居，「一定要攞返粒孫女自己凑」。（《C9特工》劇照）

轉眼10年過去，港媽走出喪夫傷痛，覓得第二春，並與男友拍拖3年，幸好年屆70多歲的老爺奶奶尚算開通，不會過問她結識男友的事。不過兩老對孫女非常着緊，生怕港媽男友會傷害孫女，明言如她要結婚或同居，「一定要攞返粒孫女自己凑，唔肯俾個小朋友跟其他男子同一屋簷」。港媽亦表明不會放棄女兒，雙方為此互不妥協，「之前媽咪叫男友幫手接女，個女就打畀爺爺嫲嫲，老人家撲出去接，都唔肯畀人凑」。

為了女兒，即使男友希望建立家庭，港媽亦十分渴望，但礙於10年前許下的承諾，「全部夫家的人甚至個女都知，不敢輕言接受。如果違反諾言，夫家會指斥，但白白錯失這機會，相信日後更難」。

支持丈夫派▼▼▼

帖文引來熱議，網民對事件看法兩極，有人認為丈夫為了女兒，生前安排好遺產屬無可厚非；亦有網民認為，丈夫離世多年，港媽照顧女兒的同時，也有追尋愛情的權利。

支持港媽派▼▼▼

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