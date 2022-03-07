港男父確診全家隔離　「公主」女友患難見真情　網民羨慕：娶佢啦

患難見真情，世紀疫症也可以測試出另一半人品！第五波疫情下，許多患者密切接觸者也難以入院或入往隔離設備，需以各種方法在家隔離。有港男在討論區分享，日前爸爸做快速測試時「兩條線」呈陽性，出於擔心，他向女友表示即使爸爸康復，未來1個月她也別上門拜訪。女友一度稱可以上門照顧他們，樓主也立即拒絕，沒想到2個小時後，女友已經撲了藥物等物資掛在他家門口，他感動稱沒想過像在公主般的女友會這樣幫忙。網民大讚樓主的女友是好女生，認證好人品後「即刻娶佢啦」。



港男稱女友像在公主，但通知她父中招，她2個小時後已撲好藥物等物資掛在門口，令他非常感動。（《逃避可恥但有用》劇照）

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樓主在香港討論區發文，稱爸爸做快測呈陽性後，正在家中隔離，他和媽媽定期做快測，暫時都是陰性。他馬上通知女友指爸爸中招，叫對方別上門拜訪。

樓主擔心現時大街大巷都有可能有無病徵的隱形患者，而且女友獨居，萬一中招無人照顧亦很麻煩，所以叫她就算爸爸康復，未來1個月也暫時別上門，「佢開頭有話不如上嚟照顧我哋，我叫佢唔好，佢又唔放心係咁問我夠唔夠藥？有冇退熱貼之類」。

樓主坦言家中其實只剩下一排多一點的必理痛，但應該夠爸爸服用。未料只是隔了2小時，女友突然叫他開門，「佢掛咗袋藥同埋寶礦力粉喺我門口，叫我開門拎」。樓主大為感動，認為女友其實無責任撲物資給他，自己也沒有開口叫買，平時對方像在公主，「唔會做呢啲嘢」，沒想到這疫情下她會自動自覺幫忙，感嘆「真係患難見真情」。

樓主有幸交到好女友引來網民羨慕，笑言「呢啲好嘢自己知好喇，無謂招人妒嫉」、「真係要比樓主女友n個LIKE」。有人形容在人人自危的第五波疫情下，女友主動幫手是「難得有情人」、「娶得過」，更勸樓主別掛住發文分享，應「即刻娶佢」。

（香港討論區）