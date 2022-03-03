街坊分拆止痛退燒藥原價轉讓　有人免費轉贈互助自救　網民讚有愛

第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府呼籲輕症確診者可自行服用成藥，令多區藥房及超市的藥物架幾乎「清零」，熱門品牌的退燒藥更難求，有藥房甚至抬高價圖利。有市民決定於社區群組內互助自救，將成功從市面買回來的藥物分拆轉售，原價賣給有需要的街坊，並註明「快測已中獎優先」，亦有人將大量散裝止痛藥免費送出，獲大讚好人好事。



有網民指自己從連鎖個人護理店成功購入多排藥物，希望將其分拆以原價轉售有需要的人。（FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」圖片）

有街坊在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，指自己從連鎖個人護理店成功購入多排藥物，希望將其分拆以原價轉售有需要的人，「會分拆開嚟賣，免得有人拎去炒，又想盡量幫到多啲人」，遂分別以17元6粒及22元6粒，轉售速效幸福傷風感冒素及兒童幸福傷風素，帖文還註明「快測已中獎優先」。帖文一出即有街坊表示有意購入，亦有人特意留言大讚「好人好事」、「多謝你咁有心」。

有人將家中大量散裝撲熱息痛止痛藥送出，共54排10粒裝，同樣吸引不少街坊查詢。（FB「將軍澳主場」圖片）

另外，Facebook群組「將軍澳主場」亦有人將家中大量散裝撲熱息痛止痛藥送出，共54排10粒裝，同樣吸引不少街坊查詢，約1小時已全數預留。亦有人受樓主感染，將15排止痛藥轉贈街坊，網民都紛紛留言「好有愛」、「多謝你，好人一生平安」、「香港人守望相助」。

香港醫院藥劑師學會早前發出一系列常用紓緩新冠肺炎輕微症狀藥物列表，詳細地列出出現不同症狀時的常用藥物名稱，又按兒童及青少年、懷孕、餵哺母乳者分別説明各類藥物的使用風險。

▼紓緩輕症用藥列表▼



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醫院藥劑師學會發布紓緩輕症用藥表 籲諮詢藥劑師 勿信售貨員