疫情下住客改交收方式　門外貼運費與打氣字條　窩心留言融化網民

本港昨（27日）新增32,359宗確診，第五波疫情爆發至今，累計逾16萬人染疫。在疫情下，更多市民注重個人衛生，避免不必要接觸，有網民在社交平台分享照片，看到有住客在門外貼上字條，讓「快遞哥哥」將包裹放在地上並按門鐘即可，又感謝對方「此時仍冒險工作」，引來大批網民讚好，「好好的待人處事態度」、「好有愛」。



有住客貼上字條，讓快遞哥哥將包裹放在門外即可，又寫上感謝和祝福字句。（fb「扮工室Online」圖片）

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有網民在facebook群組「扮工室Online」分享照片，看到有大廈住客在門外貼上字條，紙上寫着給快遞哥哥的留言，稱「疫情嚴峻，為保障大家安全，請將快遞放在門外地上即可，運費已放於旁邊袋子內，請按鐘通知我已送達便可」，住客又留下感謝和祝福的字句，「感謝你在此時仍冒險工作，謝謝。辛苦了！祝百毒不侵」，另外在門鐘旁邊則貼上1個小袋子。

為免近距離接觸，住客在門外貼上字條和放有運費的小袋子，做法引來網民稱讚。（Unsplash / Claudio Schwarz）

不少網民都大讚住客的暖心舉動，「呢啲有同理心嘅人，讚！」、「我都祝你全家百毒不侵」、「嗱，呢啲咪保護自己得嚟又有同理心囉，唔係使嗰幾十蚊以為全世界欠咗佢」，更有自稱速遞員留言指「如果有呢啲客真係感覺良好」。不過，也有人擔心運費會否被順手牽羊，「會唔會俾人偷運費㗎」、「好窩心，不過費用就咁放，好易唔見」。

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