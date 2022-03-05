同事返工狂呻鼻　放工先講女兒快測陽性　同組人聽到1句話更嬲

【快速測試陽性】新冠肺炎第五波疫情大爆發下，不少公司都要求員工每天快速測試陰性後才可上班。有上班族在討論區發文指，其同事早上已在公司內不斷呻鼻，本以他只是鼻敏感發作，便沒有多問。詎料晚上下班後，該同事才在WhatsApp群組告知大家其女兒早上快試時「兩條線（陽性）」，他雖然是陰性，但稱仍覺得要跟大家說。樓主對同事的舉動感到憤怒，直斥「有啲責任感遲到嘅同事，真係我唔好彩」。



有上班族就在討論區發文指，其公司同事晚上放工後，才知原來其女兒早上進行快速測試時已有「兩條線（陽性）」，不禁慨嘆「有啲責任感遲到嘅同事真係我唔好彩」。（《大債時代》劇照）

有打工仔於香港討論區以「有咁嘅同事，只可以話係我唔好彩」為題發文，指日前有同事回到公司時已經「係咁呻鼻」，本以為對方鼻敏感發作，故沒有多問，「都覺得同事如果有唔舒服就唔會返工」。

不過放工後才是驚心動魄的開始。樓主說當晚下班時，該同事突然在WhatsApp群組透露其同住女兒早上「有燒又咳同喉嚨」，已做快速測試更有「兩條線（陽性）」，而該同事晚上回到家再自行測試是陰性，「但係佢都覺得應該要同我哋講」。

大家在辦公室上班一整天，晚上卻收到同事報告快速測試結果的短訊，樓主不禁心想，「咩事呀？係講都唔會返完成日工先講啦，係咪啊？」，又埋怨同事累全家，「而家好啦，就係因為佢返咗成日工先講，搞到而家全個office又要消毒又要做檢測啦！有啲責任感遲到嘅同事真係我唔好彩！」

第五波新冠肺炎疫情來勢洶洶，樓主對於同事下班後才透露同住女兒確診感到極不滿。（資料圖片）

帖文引來網民熱論，不少網民批評同事做法有問題，「好自私」、「真心無腦」、「返工大晒？」、「家人感染的話自己都好易中」、「家人確診都要隔離喎，點解佢可以返工？」，亦有網民感嘆「愈嚟愈多人中招，大家就會慢慢地麻木……」，提醒樓主要保護好自己，「自己做好防護，冇事最好」。

也有網民分享類似無奈經歷，「我同事屋企人中咗，個老闆開頭想佢照返工，好彩後來改變主意叫佢唔好返，同事擦鞋講價咁話隔離2日就返，佢話要中都中左啦」。

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