港女確診即搬回家　嘆家人冷待如噩夢　一句埋怨反被網民鬧爆自私

【新冠肺炎／疫情／確診】第五波疫情嚴峻，數以十萬計港人確診。有港女在討論區發文感嘆，確診新冠肺炎後感受到人情冷暖，家人對待自己的態度，更令她有如置身噩夢。不過網民看過帖文後非但未有同情樓主，反而批評她明知自己確診仍回家住，隨時連累家人也受感染，行為自私，「你陽咗仲走返屋企」、「出事就返屋企，屋企仲肯開門比你入去咪好囉」、「你有無諗過惹到大人細路，佢哋可能會好嚴重？」



有港女在討論區發文感嘆，確診新冠肺炎後感受到人情冷暖，家人對待他的態度，更令他有如置身噩夢。（《香港愛情故事》劇照）

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有港女於連登討論區以「中咗肺炎 feel到晒人情冷暖」為題發文，指自己本來與朋友夾份租單位住，但她確診感染新冠肺炎病毒後，朋友便立即要求她搬走，於是她決定回家暫住，「本身我都覺得惹到畀人唔係咁好」。

樓主表示，本以為回到家會獲家人關心，「雖然平時關係唔好，但應該點都唔會畀難聽說話我聽」，詎料進房後是噩夢的開始，「屋企人居然叫我唔好入廁所刷牙、沖涼，叫我六日都唔好沖涼，連去廁所都俾佢哋話播毒，好似我中咗咩絕症咁」。

樓主續說，本身已因病情不舒服，更受到家人「精神攻擊」，感嘆「中咗肺炎之後，真係feel到晒人情冷暖……好心寒……」。

不過樓主的帖文未有獲其他網民同情，反而批評他沒有顧及家人健康，「出事就返屋企，屋企仲肯開門比你入去咪好囉！」、「你有無諗過惹到大人細路，佢哋可能會好嚴重？」、「你的確係播緊毒……有講錯咩？」、「見到你仲心寒，唔想傳染畀其他陌生人，就返去傳染畀屋企」。亦有網民認為，樓主應換位思考有同理心，「都知你好慘，但有時候都可以企喺對方立場睇下件事」。

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