阿媽日日叫朋友上門打牌　港女驚隨時中招　網民：睇住罰$5000！

疫情嚴峻，政府於上月10日起收緊社交距離措施，包括限制任何私人處所不可以有2個以上跨家庭聚會。有網民在討論區上發文，稱媽媽近日仍然邀請朋友上門打牌，令她感到十分害怕，問網民如何勸服媽媽。有留言指犯「聚」會被罰款，而且感染風險高，隨時鄰居會出手報警，「全部罰錢」。



有網民表示，媽媽因為沒有出街，所以每日都邀請朋友上門打牌。（電影《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

疫情及社交距離措施限制下，商場人流稀少 ▼ ▼ ▼



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樓主在香港討論區上發文，稱媽媽由於沒有出街，「日日叫啲朋友返屋企打牌」，令她感到十分害怕，急問網民「有咩方法叫佢唔好咁？」。有網民曾經提出「直接同佢講你唔鍾意，叫佢等遲啲無咁嚴重先打」，不過樓主回覆指她已經試過，但「無用」，因為「佢話無地方去已經好悶」。

網民們表示既然好言相勸沒有用，可以做的事亦不多，只能「等待」其他人代為出手，「鄰居會幫你報警，放心，全部罰錢」、「比個地址我，我上去訪問下佢幾個，個個罰錢」，又有人指樓主不用心急，「不用急，咁玩法唔會維持好耐嘅」。

有網民留言指「咁玩法唔會維持好耐」。（電影《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

根據現時香港政府的防疫政策，2月10日起任何私人處所不可以有2個以上跨家庭聚會，唯有關規例對受照顧者不受限制，有關法例亦不會主動執法，但追蹤到個案有違反相關限制時就會執法，現時定額罰款為5000元。

（香港討論區）